Столичната община прие 4 нови лекотоварни електрически камиончета, предназначени за нуждите на ОП „Паркове и градски градини“. Специализираните возила са изцяло с електрическо задвижване, с нулеви локални въглеродни емисии и с изключително ниски нива на шум, което ги прави идеално решение за работа в паркова среда. Новата техника ще подпомага ежедневните дейности по почистване, превоз на оборудване и събиране на растителни и други отпадъци в софийските паркове.

„София е модерен европейски град, който изисква съвременни, екологични и интелигентни решения за поддръжка на градската среда. Непрекъснато търсим и оптимизираме възможностите за модернизация на оборудването, за да могат екипите ни да работят по-бързо, по-тихо и по-ефективно. Въвеждането на електрическа техника в парковете е пряка инвестиция в качеството на въздуха и спокойствието на гражданите, така че всички софиянци да се радват на по-приветливи, поддържани и чисти зелени пространства“, заяви заместник-кметът по околна среда инж. Николай Неделков.

Доставените превозни средства SEVIC V500e са произведени у нас, в гр. Пловдив, от компанията „Севик Иновейшън“, а търговският доставчик по спечелената процедура е „Еко Карго флийт“ АД. Компактните електрически камиони са проектирани специално за нуждите на градската логистика и комуналните услуги, като вече оперират успешно в над 10 държави в Европа и САЩ. Новите 4 електрически камиончета се включват пряко в оперативната дейност на ОП „Паркове и градски градини“ като допълват и останалите модерни машини, които новото ръководство въведе в експлоатация през последната година – вакуумни метачки (трансформиращи се в снегорини) и индустриални пароструйки.

„С получаването на тези камиончета правим следваща важна крачка в повишаването на оперативната ни ефективност. Те идеално допълват наличната техника и намерените в складовете ни машини, с които вече поддържаме високо темпо на работа. Новите возила се разпределят за постоянна работа в Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане“ и парка при Националния дворец на културата. Благодарение на тяхната компактност, тиха работа и възможност за бърза смяна на надстройките, екипите ни ще извозват събраните клони и отпадъци бързо и без да смущават гражданите. При необходимост имаме готовност да подпомагаме и екипите на други общински предприятия и дирекции“, подчерта директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов.

Благодарение на смарт архитектурата си, возилата разполагат с бързо сменяеми карго надстройки (пикап, високи мрежести страници за клони, самосвал, затворени боксове), които позволяват универсалното им използване за различни паркови и общински дейности. Камиончетата разполагат с полезен товар до 600 кг (обем 3 куб. м) и батерии, осигуряващи пробег до 150–300 км с възможност за бързо зареждане както от специализирани станции, така и от обикновен битов контакт.

„Електрическите превозни средства имат огромен потенциал за градската логистика, комуналния сектор и поддръжката на инфраструктурата. Именно за такива приложения разработваме решенията на SEVIC и вярваме, че това е бъдещето както в Европа, така и в света“, посочва инж. Красимир Петков от „Севик Иновейшън“.

„Нашата цел е да бъдем предпочитан и надежден партньор на публичния сектор в прехода му към чиста и устойчива мобилност, предлагайки функционални превозни средства с високо качество“, допълва Зорница Бъчварова, управител на „Еко Карго флийт“ АД.