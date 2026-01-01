За повишаване на безопасността на движение кръстовището при село Обединение, където се пресичат път III-502 Полски Тръмбеш – Обединение с път III-504 Самоводене – Обединение, ще бъде преустроено в кръгово. Обектът е включен в инвестиционните планове на Агенция „Пътна инфраструктура“ и се работи активно за осигуряване проектната готовност и издаване на разрешението за строеж.

За качественото и законно реализиране на проекта в момента се изготвя комплексен доклад за оценка на съответствието. Изпълнител на договора за изработването на доклада, техническият контрол по конструктивната част и строителния надзор е „Друм Супервижън“ ЕООД, избран след процедура по ЗОП и сключен договор през март 2026 г. След разработването на доклада документите ще бъдат внесени за издаване на разрешение за строеж от Община Полски Тръмбеш.

Строително-монтажните работи са възложени на „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД. Договорът с дружеството е сключен през април 2026 г. след проведена процедура по ЗОП. Срокът за изпълнение на дейностите е 180 календарни дни, като работата по обекта ще започне след издаване на разрешението за строеж.

Предвиденото преустройство в кръгово кръстовище ще осигури по-добра организация на движението и ще ограничи предпоставките от възникване на конфликтни ситуации между транспортните потоци.

Областно пътно управление - Велико Търново следи непрекъснато състоянието на кръстовището и до момента по програмата за текущ ремонт и поддържане са предприети редица мерки за повишаване на безопасността на движение в участъка. През миналата година в оста на пътя са монтирани разделителни колчета, както и пътни знаци със светлоотразителен флуоресцентен жълто-зелен фон, сигнализиращ за трасе с концентрация на произшествия. През 2019 г. са поставени изкуствени неравности, а през 2017 г. - напречна шумна маркировка.