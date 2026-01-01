Областната дирекция на МВР в Хасково е образувала досъдебно производство за самоуправство след оглед на обект на улица „Княз Борис I“ в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Производството е образувано във връзка с нарушение при обществена поръчка за „Изграждане на детска площадка“. В хода на процесуално-следствените действия е установено, че детските съоръжения, изградени на общински терен, към момента са демонтирани.

След като общината е изградила съоръженията, те е трябвало да бъдат налице до август 2027 г. Проверяващите установили, че детската площадка липсва, а на нейно място има изградени незаконни обекти - огради и плувен басейн, които са започнали да се ползват през първата половина на тази година.

Обектите се стопанисват от двама мъже от Свиленград. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, допълват от пресцентъра.

Кметът на Свиленград Анастас Карчев поясни, че е запознат с проблема и администрацията също е предприела съответните действия - геодезисти са заснели параметрите на навлизането в детския обект, съставени са били и протоколи, а документите са предоставени на разследващите.