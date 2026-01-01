Старши комисар Цветан Пировски е назначен за директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич. Той бе представен на състава вчера от главния секретар на МВР Любомир Николов и заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, съобщиха от дирекцията.

Пировски е служител на системата на МВР от 2003 г., когато е назначен в Трето районно управление във Варна като разузнавач I степен. През 2007 г. поема ръководството на група „Престъпления против личността“ към сектор „Криминална полиция“ във Варна.

От 2010 г. е началник на група „Грабежи и престъпления по пътищата“. В периода от 11 юли 2016 г. до 28 юли 2022 г. е началник на отдел „Криминална полиция“ в Областната дирекция на МВР във Варна.

От 2022 г. Цветан Пировски оглавява ОД на МВР – Добрич със звание старши комисар. През годините е награждаван многократно с различни отличия, сред които похвали и благодарности, както и с „Почетен знак“ на МВР. Назначен е за директор на Областната дирекция във Варна през месец март т.г. От 10 септември е директор на полицията в Добрич.