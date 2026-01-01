Трима нови и доста екзотични обитатели вече радват посетителите на зоопарка в Стара Загора.

Два мъжки и една женска носорога птица вече са част от зооградината и бързо са се превърнали в любимци на екипа.

Зоопарк-Стара Загора

Носороговите птици впечатляват още от пръв поглед с внушителните си размери, дългата опашка, големите крила и най-вече - масивната си човка, която обикновено е извита надолу.

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Особено любопитен е звукът, който птиците издават при полет. Силният и характерен шум се получава заради въздушните пространства между маховите пера на крилата им.

Зоопарк-Стара Загора

„За целия ни екип е изключително интересно да имаме възможността да наблюдаваме тези толкова екзотични птици, да научим повече за тяхното поведение, навици и характер“, споделя д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

Зоопарк-Стара Загора

Зоопарк-Стара Загора

Новите обитатели вече очакват своите любопитни гости. От зооградината канят малки и големи любители на животните да се запознаят отблизо с трите екзотични птици, а след това да посетят и останалите обитатели на зоопарка.