Лятното настроение завладя и лемурите в зоопарка в Стара Загора.

Под топлите слънчеви лъчи животните се наслаждават на сладка диня, без да бързат за никъде.

Зоопарк-Стара Загора

Докато лемурите си похапват и се наслаждават на следобедната почивка, от зоопарка са подготвили специално преживяване за своите посетители.

Зоопарк-Стара Загора

На 1 септември от 16:00 часа в Откритата зоозанималня ще се проведе творческо занимание, посветено на животните и изкуството.

Зоопарк-Стара Загора

Инициативата е организирана съвместно с Художествена галерия-Стара Загора, а участници ще бъдат и студенти от Тракийския университет.

Радостна новина от Зоопарка в Стара Загора: Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони (СНИМКИВИДЕО)

По време на събитието малки и големи ще могат да рисуват животни, вдъхновени от творби на старозагорски художници, и да дадат воля на въображението си.

Зоопарк-Стара Загора

А преди да се хванат за четките, организаторите отправят още една покана - посетителите да се разходят из зоопарка, да се насладят на срещата с животните и да изберат своя зоомаршрут.

Зоопарк-Стара Загора

След това ги очаква творческият следобед в Откритата зоозанималня, където животните ще бъдат не само част от зоокътa, но и вдъхновение за произведенията на посетителите.