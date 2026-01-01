Активират системата BG-Alert за територията на гурковското село Димовци заради пожара, който гори на територията на населеното място. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 ч. По първоначални данни горят дворни места и постройки – жилищни и спомагателни – в селото, като огънят е тръгнал и към гората. В момента на терен има седем екипа на пожарната. На място помагат и екипи на община Гурково.

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето на големия пожар. "Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14.02 ч. и ще извършва гасене от въздуха, в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР", посочиха от Министерство на отбраната.

Кметът на община Гурково Кънчо Папазов съобщи, че пламъците са обхванали както земеделски площи, така и къщи в населеното място. „За съжаление, едната част от къщите вече са потърпевши“, каза той.

По думите му на този етап няма данни за пострадали хора. Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям.

Кметът призова собствениците на имоти в Димовци да се отзоват незабавно и да пристигнат на място, за да могат при необходимост да осигурят достъп до имотите си.

Папазов отправи и призив към фирми и организации в района на община Гурково, които разполагат с водоноски или по-големи съдове за вода, да се включат в гасенето.

По думите му именно подаването на вода в района би подпомогнало пожарните екипи да работят по-пълноценно.

На този етап няма необходимост от привличане на доброволци, посочи Папазов.