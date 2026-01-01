Съпредседателите на Инициативния комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на България – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документите за участие в президентските избори на 25 октомври.

Двамата не направиха коментар пред медиите.

Сред учредителите на Инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, са творци, артисти, писатели, университетски преподаватели и учени. Учредителното събрание се проведе вчера в Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София.

До 17:00 ч. вчера документи за регистрация за участие в президентските избори са подали осем партии и 13 инициативни комитета. Инициативните комитети имат срок до 17:00 часа на 14 септември да внесат документите си за регистрация, а до 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите.