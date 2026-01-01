На 78-годишна възраст почина Ема Бонино, лидерка на проевропейската италианска партия „Повече Европа“, бивш италиански външен министър и бивш еврокомисар, предаде АНСА.

По-рано през седмицата Бонино беше приета по спешност в римската болница “Спирито Санто“ заради остра респираторна криза и тогава лекарите казаха, че състоянието й е критично. Вчера източници, близки до Бонино, казаха, че тя е била прехвърлена от „Спирито Санто“ в частна клиника.

Бонино е родена в Бра през 1948 г. Завършва филология в университета „Бокони“ в Милано, като дипломната й работа е посветена на автобиографията на Малкълм Екс. Не е била омъжена и не имала деца, но се е грижила капо приемен родител за две момичета.

През годините се посвещава и на журналистиката, като работи за изданията „Реформиста“ и „Линкиеста“. Има кариера и като преподавател в няколко университета. Почетен доктор е на Университета за международни изследвания в Рим и е почетен преподавател в Американския университет в Кайро.

Като политик Ема Бонино е била депутат в няколко парламента на Италия, а после и сенатор. От 1995 до 1999 г. е била еврокомисар за политиката на потребителите и хуманитарната помощ в Еврокомисията на Жак Сантер. От 2006 г. до 2008 г. е министър на европейските въпроси, а после на международната търговия във второто правителство на левоцентриста и бивш председател на Европейската комисия Романо Проди. В периода 2013 г. – 2014 г. е министър на външните работи в правителството на демократа Енрико Лета.

През годините Ема Бонино е била част от ръководството на лявата италианска Радикална партия. През 2024 г. става лидер на левоцентристката проевропейска партия „Повече Европа“, известна и като „Плюс Европа“. Бонино остава ключов лидер на партията и след като официалният й мандат на партиен председател изтича година по-късно.

През 2015 г. Бонино обяви, че има белодробен рак и се подложи на химиотерапия, без да се отказва от активната политика. През 2023 г. тя заяви, че се е излекувала от болестта. През октомври 2024 г. Бонино беше приета по спешност в римска клиника заради респираторни проблеми. Малко след изписването си тя беше посетена в дома си от тогавашния папа Франциск, с когото поддържаше приятелски отношения. През ноември 2025 г. Бонино отново беше приета в болница в Рим.

Ема Бонино е едно от ключовите имена в италианската политика. През годините тя често е споменавана, когато се говори за възможността жена да стане премиер или президент на Италия.

По повод кончината на Бонино италианският премиер Джорджа Мелони написа във Фейсбук: „Ема Бонино представляваше в продължение на десетилетия един силен и разпознаваем глас в италианската политика и отстояваше решително своите идеи. Нашите истории и нещата, които ни вълнуваха, се различаваха, но това никога не ми е пречило да признавам нейната тежест и роля в обществения живот на нашата страна. Съболезнования на нейното семейство и на нейните близки“.