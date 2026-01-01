На 11 септември, петък, на церемонии в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Илияна Йотова ще удостои с висши държавни отличия посланиците на Република Гърция и на Държавата Либия у нас.

От 13.00 часа държавният глава ще удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланик Алексиос Мариос Либеропулос за особено големите му заслуги за укрепването и развитието на българо-гръцките отношения.

От 14.00 часа президентът Илияна Йотова ще удостои с орден „Мадарски конник“ втора степен посланик Абу Бакр Салех. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения.