Бившият държавен глава на Дания кралица Маргрете беше изписана от болница след четиридневно лечение заради хематом и обезводняване, съобщи датският кралски двор. Това е поредният здравословен проблем за нея през последните години.

„Нейно Величество кралица Маргрете беше изписана от болница „Ригсхоспиталет“ късно тази сутрин и вече се намира отново в двореца „Фреденсборг“, се казва в изявление на датския кралски двор.

86-годишната кралица е била лекувана заради хематом в областта на бедрото и обезводняване. Това е третото ѝ приемане в болница от началото на годината.

От кралския двор съобщиха, че тя е „в добро състояние“, но известно време трябва да се щади.

Маргрете, която през голяма част от живота си беше пушач, остава популярна сред датчаните заради постепенното осъвременяване на монархията. През последните години обаче тя се сблъска с множество здравословни проблеми.

Дълго време кралицата твърдеше, че никога няма да се откаже от престола, но тежка операция на гърба през 2023 г. я накара да промени решението си.

След 52 години управление тя предаде престола на най-големия си син Фредерик през януари 2024 г.