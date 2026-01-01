Бившият държавен глава на Дания кралица Маргрете беше изписана от болница след четиридневно лечение заради хематом и обезводняване, съобщи датският кралски двор. Това е поредният здравословен проблем за нея през последните години.
„Нейно Величество кралица Маргрете беше изписана от болница „Ригсхоспиталет“ късно тази сутрин и вече се намира отново в двореца „Фреденсборг“, се казва в изявление на датския кралски двор.
La reina Margarita de Dinamarca (86 años) recibe el alta médica y regresa al Palacio de Fredensborg tras estar ingresada en el Rigshospitalet. pic.twitter.com/Z83R08rl5L— ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) September 10, 2026
86-годишната кралица е била лекувана заради хематом в областта на бедрото и обезводняване. Това е третото ѝ приемане в болница от началото на годината.
От кралския двор съобщиха, че тя е „в добро състояние“, но известно време трябва да се щади.
La reine Margrethe du Danemark est sortie de l’hôpital https://t.co/eINa8bTMjt pic.twitter.com/cFKsCD36A0— Actualités Suisse (@SuisseSUI) September 10, 2026
Маргрете, която през голяма част от живота си беше пушач, остава популярна сред датчаните заради постепенното осъвременяване на монархията. През последните години обаче тя се сблъска с множество здравословни проблеми.
Дълго време кралицата твърдеше, че никога няма да се откаже от престола, но тежка операция на гърба през 2023 г. я накара да промени решението си.
След 52 години управление тя предаде престола на най-големия си син Фредерик през януари 2024 г.