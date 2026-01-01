„Новите поколения идват подготвени и знаещи, повече от своите предци. Затова е необходимо управлението на държавата да е адекватно на произтичащите процеси и да търси достойното място на България в глобалния свят. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години“ – това обяви Андрей Гюров, след като бе приет актът за учредяване на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите му и тази на Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

Инициативният комитет е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, а в него влизат и още 200 души, сред които известни публични фигури - интелектуалци, писатели, общественици.

В съобщение до медиите началото на събитието бе обявено за 13 ч. в "Топлоцентрала" в София. Журналистите обаче нямаха достъп до залата, където бе учреден инициативният комитет. Малко преди 14 часа изявления дадоха Гюров, Пендачанска и Вълков.

"Промяна е необходима, защото последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещото развитие на страната в променящия се свят. Такава промяна иска нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите пороци зад нови маски. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност без страх, без трикове и без задкулисни уговорки“, добави Гюров.

„Приемаме номинацията на Инициативния комитет с разбирането, че имаме общата мисия да работим за една достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят”, заяви още Андрей Гюров и добави:

„Няма да толерирам нито да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Ще провеждам политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни".

Според Гюров българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години.

Константин Вълков / БГНЕС

Оперната певица Александрина Пендачанска заяви, че застава зад Гюров заради качествата, които според нея той е показал като министър-председател.

„Днес на България е необходим един нов, модерен и достоен президент обединител, който да води страната ни в правилната посока, а правилната посока е само напред. Като министър-председател той доказа, че е смел, независим и силен човек, който никому нищо не дължи, който се води само от своите принципи, от своите ценности и убеждения. Той върна достойнството и силата на България“, добави Пендачанска.

Тя подчерта, че за нея е важно президентът на страната да бъде независим и да не се поддава на чуждо влияние. „Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии ръце“, заяви Пендачанска и направи препратка към предишни държавни ръководители, които определи като „срам и унижение“.

„Андрей Гюров няма да коленичи пред никого. Затова заставам зад този тандем, зад тези двама смели мъже – Андрей Гюров и Георги Кандев“, подчерта Пендачанска и израз надежда двамата да работят за „една сигурна, силна, богата и модерна България, която редом със своите партньори от Европейския съюз уверено, смело и сигурно преуспява и върви напред“.

Александрина Пендачанска / БГНЕС

Гюров и Кандев обявиха, че влизат в битката за „Дондуков 2“ на 1 септември от родния им град Гоце Делчев. Тогава те заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа.

Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки.

Все още националните съвети на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ не са взели официално решение дали ще подкрепят Гюров и Кандев.

По-рано през седмицата беше учреден и Инициативният комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.