Близо 1,4 тона месо от едри преживни животни и субпродукти са спрени при проверка на бус на бул. „Ломско шосе“ в София. Установено е, че месото се превозва в нарушение на изискванията за безопасност и проследимост, съобщиха от Агенцията.

При рутинна полицейска проверка на бус с българска регистрация е извършен щателен оглед, при който са открити четвъртини от едър рогат добитък от четири животни, както и субпродукти.

Незабавно е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните – София-град. При проверката инспекторите са установили, че месото е без изискуемата здравна маркировка и без документи, удостоверяващи произхода му. Установено е и че превозното средство не е регистрирано за извършване на такъв вид дейност.

Месото и субпродуктите са насочени за унищожаване по установения ред. На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение.

БАБХ продължава контрола върху производството, превоза и търговията с храни от животински произход. При установяване на нарушения Агенцията предприема необходимите мерки, за да не допуска до потребителите храни, чиято безопасност и произход не могат да бъдат гарантирани.