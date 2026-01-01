Излиза първата песен на Доли Паратън след смъртта й, предаде ДПА. Звездата на кънтри музиката почина на 80-годишна възраст на 25 август след „кратка битка с раково заболяване".

Сингълът Bound To Ride е записан от Партън през 2022 г. и е включен в албум, посветен на дуото Stanley Brothers. Излизането му на пазара е насрочено за 16 октомври.

Доли Партън записва вокалите за песента, която стана популярна благодарение на дуото през 1964 г., в студиото си по време на пандемията от КОВИД-19, тъй като не иска да рискува да пътува, отбелязва ДПА.

Песента ще бъде включена в албума Where The Soul Never Dies: Celebrating 80 Years Of The Stanley Brothers. Той е продуциран от съпрузите Гари Уест и Алисън Браун като почит към Картър и Ралф Стенли, известни с творчеството си в жанра блуграс, който Партън много обичаше, допълва ДПА.

В интервю за списание „Ролинг стоун“ относно приноса на Доли Партън Уест казва: „Тя наистина надмина очакванията ни. Бяхме шокирани. Не бихме могли да получим нищо по-добро“.

Сред останалите изпълнители, включени в албума, са Уили Нелсън, Стив Мартин и Ед Хелмс.

За повече от 60 години творческа дейност Партън продаде над 100 милиона албума по целия свят и написа над 3000 песни, сред които хитовете Coat Of Many Colours и Joshua, отбелязва ДПА. Тя създаде също бизнес империя, включваща тематичен парк с името „Доливуд“, а също така беше и пионер в областта на филантропията. Нейната програма за даряване на книги, посветена на възпитаването на любов към четенето у децата, раздаде над 300 милиона книги по целия свят.

Музикални звезди от цял свят, сред които Майли Сайръс, Елтън Джон, Пол Маккартни, Мик Джагър, Тейлър Суифт, Бионсе, изказаха съболезнования след съобщението за смъртта на Доли Партън.