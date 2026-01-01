Британският певец и актьор Хари Стайлс почете Доли Партън на старта на концертите си в „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк, съобщи „Холивуд рипортър“.

Снощи по време на откриването на серията от концерти от турнето Together, Together в емблематичната зала в САЩ, той отдели време, за да каже няколко прочувствени думи за иконата на кънтри музиката, преди да изпее нейната песен от 1974 г. I Will Always Love You.

„Остават ни още няколко песни, но преди това искам да благодаря от сърце на всички музиканти, които са ме вдъхновявали през годините“, обърна се Стайлс към публиката. „Доли, обичаме те! Благодарим ти за всичко.“

Докато легендарният хит звучеше в прочутата зала, сред публиката бяха забелязани актрисата Дрю Баримор и телевизионната водеща Гейл Кинг, които пееха заедно с него, отбелязва „Холивуд рипортър“.

На 25 август един от племенниците на Партън - Брайън Сийвър съобщи, че иконата на кънтри музиката е починала спокойно в Нашвил на 80-годишна възраст. По-късно стана ясно, че причината за смъртта ѝ е онкологично заболяване.

Макар Стайлс и Партън никога да не са работили заедно професионално, той е сред множеството знаменитости, които отдадоха почит към нея. След кончината ѝ стотици звезди изразиха скръбта си в социалните мрежи, сред които нейната кръщелница Майли Сайръс, както и Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър, Селин Дион, Пол Маккартни, Мик Джагър, Кийт Ърбан, Бионсе, Кевин Костнър и много други.

Концертът на Хари Стайлс снощи постави началото на първата от общо 30-те му поредни изяви в „Медисън скуеър гардън“. Това са първите концерти в САЩ за изпълнителя на хитa As It Was от 2023 година насам, с които той представя своя албум Kiss All the Time. Disco Occasionally, издаден по-рано тази година.

Серията му от концерти в „Медисън скуеър гардън“ се превърна в най-търсеното събитие на годината. Предварителната продажба през януари т.г. събра рекордните 11,5 милиона заявки за билети – „най-големият обем, отчитан някога за предварителна продажба на артист“, изтъкват от Ticketmaster.

Концертите на британския певец от турнето му Together, Together в „Медисън скуеър гардън“ ще продължат до края на октомври.