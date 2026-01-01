На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред.

Следващите 10 години на България ще се определят от решенията, които взимаме днес. Затова тази година Кошер поставя фокус върху темите, които вече променят бизнеса, работата и конкурентоспособността на страната. В центъра на програмата ще бъдат не само експертите на сцената, но и посетителите със своите въпроси, казуси и търсене на посока.

Първият ден ще гледа накъде се движи България. Отворените дискусии ще минат през въпроса от какво ще печелим през следващите 10 години и как българските компании могат да растат отвъд малкия пазар.

Технологиите ще бъдат един от големите акценти в програмата. Тодор Гигилев, съосновател на Dreamix, и Милен Манев, CEO на Re:Benefit, ще обсъдят как компаниите могат да използват AI не само за автоматизация, а за по-силни продукти, екипи и бизнес модели. Ваня Манова, Country Manager на Mastercard за България, и Георги Маринов, основател на EasyPay и ePay, ще поставят темата за парите след кеша.

Първият ден ще отвори и разговора за това кой подготвя хората за новата икономика. Дарин Маджаров, съосновател на Ucha.se и Eduboom, и Евгения Пеева, съосновател и CEO на SoftUni BUDITEL, ще участват в дискусията за образованието, уменията и пазара на труда през 2036.

В програмата ще влязат още теми за храната, енергията и индустриите, които могат да дадат ново предимство на България. За храната ще говорят Любомир Ноков, съосновател и CEO на Harmonica Foods, и Иван Александров, основател и CEO на eBag. В разговора за енергията ще участват Димитър Енчев, съосновател и CEO за Европа на CWP Global, Мартин Георгиев, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд, и Мартин Катинов от Aurubis Bulgaria. Темата за новата индустриализация ще включи Иво Евгениев, сериен предприемач и инвеститор, и Валентин Стрекаловски от Healthy Bars.

Вторият ден ще постави фокуса върху това кой придвижва тази промяна. Петър Митев, съосновател на Chaos и Connective Minds, ще участва в разговор за това как един успешен бизнес създава следващите компании около себе си. Светозар Георгиев, General Partner в Eleven Ventures и съосновател на Telerik Academy и Campus X, и Орлин Радев, основател и CEO на AMPECO, ще влязат в темата защо добрите български компании рядко стигат до световни лидери.

На 18 септември програмата ще отвори и въпроса за правилата, лидерството и наследяването на бизнеса. Илия Кръстев, CEO на A Data Pro и председател на BRAIT, ще говори за това какво трябва да се промени, за да бъде България конкурентна през 2036. В дискусията за наследяването ще участват Алекс Грилихес, инвеститор и фасилитатор, Ник Тодоров, председател на борда на директорите на LimeChain, и Здравко Минчев, изпълнителен директор на Сладкарница Неделя. Темата за момента, в който компанията надраства основателя, ще събере Елвин Гури, Managing Partner и CEO на INVENIO Partners, Диана Стефанова, Managing Partner в BrightCap Ventures, и Христо Манов, независим член на бордове.

Форматът на Кошер 2026 е създаден така, че посетителите да не бъдат публика от последния ред. В отворените дискусии те ще могат да задават въпроси, да влизат в разговор с експертите и да поставят реални казуси от своя бизнес или професионален път.

Освен дискусиите, програмата включва и практически работилници. В бизнес частта Рая Дренски, Елена Пенева и Лили Грозева ще работят по темите за бранда, маркетинга и видимостта в среда, в която AI все по-често избира какво достига до хората. В кариерната част ще има формати за CV, трудови права, AI умения и професионално напускане на работа.

Кошер е най-голямото бизнес събитие в България, насочено към хора, които искат да направят следваща реална стъпка в света на предприемачеството, бизнеса и кариерата си.

Ако развиваш идея или компания, Кошер ти дава достъп до хора и експерти, с които можеш да намериш партньори, клиенти, нови професионални контакти и насоки за финансиране или излизане на чужди пазари.

Ако търсиш работа, стаж или нова професионална посока, можеш да се срещнеш с работодатели, да разгледаш свободни работни места и стажантски позиции и да научиш повече за възможностите за работа в различни компании.

Регистрацията за Кошер е отворена на hive.bg. Има различни нива на достъп според целта на посетителите, за работа или за бизнес. За млади хора е предвидена 90% отстъпка, а бизнес достъпът включва индивидуални консултации и специализирани срещи.



Екипът на Кошер благодари на домакините от Интер Експо Център за дългогодишната подкрепа и партньорство, с които събитието продължава да расте.