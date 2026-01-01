Полша е стратегически пазар за българския туризъм и искаме да превърнем добрите резултати в конкретни партньорства. България може да предложи на полските туристи много повече от традиционната морска почивка - културен, СПА, винен, гастрономически, градски, природен и събитиен туризъм през цялата година, заяви министърът на туризма Илин Димитров по повод предстоящия Туристически бизнес форум на Полската туристическа камара, съобщават от Министерството на туризма.

Събитието ще се състои на 15 септември в к.к. „Слънчев бряг“ и за първи път ще бъде организирано в България. Той се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и по инициатива на Асоциацията на инкаминг агенциите, хотел „Мелиа Слънчев бряг“ и „Фрапорт“. Форумът ще събере представители на туристическия бизнес, институциите и медиите от двете страни с фокус върху подготовката на сезон 2027 и развитието на целогодишните пътувания.

През 2026 г. България укрепва позициите си на полския пазар, като при организираните пътувания отбелязва ръст от 5,5 процента на 6,9 процента, а с динамичното пакетиране достига 7,5 процента и се нарежда на пето място, посочват от министерството. Целта е до 2029 г. броят на полските туристи у нас да достигне 800 000 годишно, като наред с ръста се насърчава устойчивото и целогодишното развитие на туристическия обмен, добавят от Министерството на туризма.

По време на форума ще бъдат представени туристическият потенциал на България и Полша, тенденциите при пътуванията на полските граждани, възможностите за културен туризъм у нас, туристическите гаранционни механизми в Полша и опитът на страната с "Мишлен" (Michelin). Предвидени са и срещи между български хотели и доставчици на туристически услуги и полски туроператори и агенции, насочени към създаването на нови продукти и партньорства за сезон 2027.

България и Полша ще работят за увеличаване на туристическия обмен и насърчаване на целогодишните пътувания между двете страни, стана известно на среща между министър Илин Димитров и временно управляващата посолството на Полша у нас Анна Янишевска-Фрончек на 14 юли, съобщиха тогава от Министерството на туризма. „Полският пазар се развива изключително добре и искаме да превърнем устойчивия ръст в още повече целогодишни пътувания между двете страни“, каза още министър Димитров.