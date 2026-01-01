Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от днес старши комисар Мартин Недялков отново поема поста директор на ОДМВР-Силистра. Той се завръща на титулярната си длъжност след временно преназначение в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Днес главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов официално обяви промяната в ръководството пред състава на Областната дирекция. Той благодари за честната и безкомпромисна работа на досегашния директор старши комисар Пешо Петров и даде висока оценка на постигнатите от него резултати.

Пред ръководния състав на дирекцията главен комисар Николов подчерта, че очаква устойчиво надграждане на успехите и максимална мобилизация по поставените от министерството приоритети. Сред тях са повишаване на общественото доверие, безпристрастност и безкомпромисност в борбата с престъпността, подобряване на пътнотранспортната обстановка, ефективно противодействие на наркоразпространението и детската престъпност.

От своя страна старши комисар Мартин Недялков благодари за гласуваното доверие. Той посочи, че то се основава на постигнатите под негово ръководство резултати, които са плод на усилията на всички служители в дирекцията. Като първа приоритетна задача пред състава той определи подготовката и провеждането на законосъобразни избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Старши комисар Мартин Недялков е завършил е Академията на МВР и специалност „Право“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Професионалният му път в МВР започва в криминална полиция през 2000 г. и последователно премина през длъжностите разузнавач, разследващ полицай, главен разследващ полицай, заместник – директор и директор на ОДМВР-Силистра в периода от 2021 г. до април 2026 г. Той е носител е на най-високото професионално отличие в МВР – „Почетен знак“ III, II и I степен.