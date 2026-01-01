Внезапната смърт на гръцката музикална звезда Йоргос Мазонакис насочи вниманието към медицинска процедура, известна като плазмафереза. По информация на гръцките власти 54-годишният певец е получил сърдечен арест, докато е бил в частен медицински кабинет в Атина, където му е извършвана процедура за пречистване на кръвта. Точната причина за смъртта му обаче все още се изяснява.

Случаят се разследва от гръцките власти, като се проверяват и условията, при които е извършена процедурата. Предстои съдебномедицинското изследване да даде повече информация за причината за смъртта и евентуалната връзка с медицинската манипулация.

Какво представлява плазмаферезата?

Плазмаферезата е процедура, при която кръвта се извежда временно извън тялото и чрез специална апаратура се разделя на отделните ѝ компоненти. При терапевтичния плазмен обмен плазмата се отстранява, а кръвните клетки се връщат обратно в организма заедно със заместващ разтвор.

Целта е от кръвообращението да бъдат отстранени определени вещества, които участват в развитието на дадено заболяване – например патологични антитела или други големи молекули. Методът има утвърдени приложения при определени тежки автоимунни, неврологични, хематологични и бъбречни заболявания.

Плазмаферезата следователно не е просто общо „прочистване на кръвта“, а медицинска процедура, която има конкретни показания и изисква преценка на състоянието на пациента.

Опасна ли е процедурата?

Когато се извършва по медицински показания, от обучен екип и при подходящо наблюдение, терапевтичният плазмен обмен се счита за относително безопасна процедура. Това обаче не означава, че е лишен от рискове.

Сред описаните нежелани реакции са понижаване на кръвното налягане, нарушения в нивата на калция, алергични реакции, гадене и проблеми, свързани със съдовия достъп. По-тежките усложнения са значително по-редки, но в медицинската литература са описани тежка хипотония, нарушения на сърдечния ритъм, анафилактоидни реакции и други потенциално животозастрашаващи състояния.

Рискът зависи от редица фактори – общото здравословно състояние на пациента, заболяванията му, използвания метод, заместващия разтвор, антикоагулацията и начина, по който се осигурява съдовият достъп.

Именно затова пациентът трябва да бъде оценен преди процедурата и да бъде наблюдаван по време на извършването ѝ.

Какво се знае за случая с Мазонакис?

Според информацията до момента Мазонакис е получил инфаркт в частен медицински кабинет, след което е транспортиран в атинската болница „Елпис“. Въпреки опитите за реанимация той е починал.

Гръцките власти проверяват както медицинските обстоятелства около смъртта му, така и условията, при които е била извършвана процедурата. Сред въпросите е дали лечебното заведение е разполагало с необходимото разрешение за подобна дейност.

Към момента обаче не е установено, че плазмаферезата е причинила смъртта на певеца. Точната причина трябва да бъде установена от съдебномедицинската експертиза и разследването.