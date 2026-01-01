Тези от нас, които бяха достатъчно големи на 11 септември 2001 г., за да разберат случващото се, вероятно си спомнят къде са се намирали, когато за първи път са видели тези кадри. Спомняме си също недоверието и объркването през първите няколко минути, когато дори водещите на новините, предаващи на живо, не можеха да проумеят мащаба на случващото се пред очите им. В 8:46 ч. сутринта самолет се разби в Северната кула на Световния търговски център. Седемнадесет минути по-късно втори самолет удари Южната кула, слагайки край на всяко съмнение: Съединените щати бяха под атака, пише Vesti.bg , позовавайки се на HOLA!.

На 11 септември 2001 г. САЩ претърпяха най-ужасяващия терористичен акт в историята си след отвличането на четири търговски самолета, отнело живота на близо 3000 души.

След това събитията се развиха със светкавична скорост. Трети самолет се разби в Пентагона, четвърти падна в Пенсилвания, а пред очите на милиони хора Кулите близнаци се срутиха една след друга. Сред дима, огъня и покрития с пепел град хиляди се опитваха да избягат, докато пожарникари, полицаи и екипи на спешна помощ се втурваха в обратната посока, за да ги спасяват.

25 години по-късно някои образи от този ден продължават да тежат в съзнанието ни. Зад тях стоят близо 3000 изгубени живота, но и стотици необикновени истории за оцеляване, чиста случайност, смелост, разтърсващи сбогувания и малки жестове, направили разликата между живота и смъртта. Някои станаха известни по целия свят, други останаха в сянка. Ето кои са едни от най-въздействащите човешки съдби от 11 септември.

Мистерията около „Падащия човек“

Сред хилядите снимки от 11 септември малко са толкова разтърсващи, колкото тази на „Падащия човек“. В 9:41 ч. сутринта фотографът на Associated Press Ричард Дрю улавя мъж, който полита с главата надолу от Северната кула. Тялото му е почти успоредно на вертикалните линии на сградата. Кадърът от тази частица от секундата се превръща в един от най-разпознаваемите и същевременно дискутирани символи на трагедията.

The Falling Manhttps://t.co/KV5RNfgAK2



Do you remember this photograph? In the United States, people have taken pains to banish it from the record of September 11, 2001. The story behind it, though, and the search for the man pictured in it, are our most intimate connection… — Stephen Landry (@landryst) September 11, 2026

Смята се, че между 50 и 200 души са паднали или са скочили от кулите, блокирани на горните етажи от огъня и задушаващия дим. Съдебните медици в Ню Йорк категорично отхвърлиха хипотезата за самоубийства: всички жертви на атаката бяха официално класифицирани като жертви на убийство.

Снимката беше публикувана на следващия ден и предизвика такъв медиен отзвук и обществено недоволство, че на практика изчезна от пресата за години наред. Заедно с това се роди и голямата мистерия: кой е този мъж? Първоначално се предполагаше, че това е Норберто Ернандес, служител в ресторанта Windows on the World. Впоследствие нови улики насочиха вниманието към Джонатан Брили, 43-годишен звуков инженер в същото заведение. Облеклото и телосложението му съвпадаха, а роднините му откриха сериозна прилика, въпреки че самоличността му така и не бе потвърдена със 100% сигурност.

25 години по-късно сестра му Гуен все още си спомня за Джонатан, но предпочита да не се фокусира върху въпроса дали той е на снимката. За нея този мъж олицетворява всички близо 3000 души, преминали през ада в онзи ден.

Розел: Кучето водач, което донесе спасение

Когато първият самолет удари Северната кула, четириногият водач Розел спял под бюрото на Майкъл Хингсън. Сградата се разклатила толкова силно, че Майкъл и колегата му Дейвид Франк си казали последно сбогом, убедени, че умират. Кулата обаче се стабилизира и последва мъчителна евакуация.

Getty Images

Майкъл слиза цели 78 етажа, воден безупречно от своето куче водач сред гъст дим, миризма на самолетно гориво и тълпи от панически бягащи хора. Розел запазва пълно спокойствие и дори пристъпи да оближе и утеши жена, блокирана от неистов страх. Когато най-накрая излизат на улицата, те трябва да бягат с все сила, за да не ги затрупа срутващата се Южна кула. Малко след това чуват как и Северната кула се превръща в прах.

Подвигът на четириногото бе признат с редица отличия, а през 2003 г. то получи възпоменателен медал и бе официално регистрирано в Нова Зеландия като американско куче водач със символичния номер 911. Розел почина през 2011 г. на 14-годишна възраст, оставайки за Майкъл най-големият герой в живота му.

13 часа в капан под бетона и неродената дъщеря

Уил Химено бе едва на 33 години и работи като полицай към пристанищната администрация само от няколко месеца, когато се втува към кулите, за да помага при евакуацията. Срутването на Южната кула го погребва под 9 метра отломки, а няколко от колегите му загиват на място до него. Убеден, че това е краят, той си мисли за съпругата си Алисън, която била в седмия месец от бременността си. По радиостанцията той моли своя началник да предаде на съпругата му, че ако той не оцелее, иска неродената им дъщеря да носи името Оливия.

Getty Images

Химено прекарва часове в капан в тъмнината, тежко ранен и борейки се с изкушението да заспи, защото осъзнава, че „заспиш ли, умираш“. След десет часа под руините спасителите най-сетне чуват виковете му, но им били нужни още три часа, за да го извадят. Той бил изтеглен около 23:00 ч. вечерта, превръщайки се в един от изключително малкото оцелели, извадени живи от ада на Ground Zero.

Последвали два сърдечни ареста, осем тежки операции и близо три месеца в болница, но полицаят постига това, което изглеждало невъзможно под развалините. През ноември 2001 г., точно на 34-тия си рожден ден, той посреща раждането на малката Оливия от инвалидна количка. 25 години по-късно той обобщава подарения си нов живот с думите: „Успях да видя как дъщерите ми израстват“.

Героят с червената кърпа, който се връщаше отново и отново

В продължение на месеци никой не знаеше самоличността на мистериозния мъж с червена кърпа на лицето, за когото разказваха неколцина оцелели от Южната кула. След втория удар той се появил сред дима на 78-ия етаж и с абсолютно хладнокръвие открил безопасно стълбище, по което започнал да сваля ранените. Извеждал група след група на сигурно място и веднага се връщал обратно за още хора, като дори носил ранена жена на гърба си. Смята се, че е спасил поне 12 души (а според някои източници до 18), преди да влезе за последен път в сградата и да загине при срутването ѝ.

Getty Images

Този непознат спасител се оказва Уелс Кроутър, 24-годишен борсов посредник и доброволен пожарникар, работещ на 104-ия етаж. Семейството му научава за подвига му едва месеци по-късно, когато майка му Алисън прочита разкази на оцелели и забелязва ключовия детайл: мъжът се пазел от дима с червена кърпа. Същата онази кърпа, която Уелс носел в джоба си още от детството. „Боже мой, Уелс! Намерих те!“, извикала майка му, когато пъзелът се сглобил. Оцелелите по-късно потвърдиха самоличността му по снимка. Тялото на младия мъж бе намерено до телата на няколко пожарникари, съвсем близо до изхода. Години по-рано Уелс бе казал за своята любима кърпа думи, които се оказаха пророчески: „Тази кърпа ще промени света.“

27 часа в ада и протегнатата ръка от тъмнината

Дженел Гузман била на 30 години и работела на 64-ия етаж на Северната кула. Когато започнала евакуацията, тя тръгнала надолу по стълбите, хваната за ръка с приятелката си Роза. На 13-ия етаж обаче спряла за секунда, за да събуе неудобните си високи токчета, и точно в този момент сградата се сринала. Ръката на приятелката ѝ се изплъзнала, а Дженел останала затрупана под тонове бетон, с заклещени крака и притисната глава.

Жената прекарала 27 часа под развалините, губейки съзнание, молейки се за чудо и отписвайки живота си. Докато изведнъж не чула човешки глас. Събрала последните си сили и викнала: „Помогнете ми!“. С последни усилия провряла ръка през тесен процеп между блоковете. От другата страна някой я хванал здраво. „Тук съм, с теб съм“, чула тя. На спасителните екипи им отнело повече от час да я извадят, а когато я изтеглили, наоколо избухнали викове на радост. Дженел Гузман се оказа последният човек, изваден жив от руините на Световния търговски център. След близо три месеца в болница тя се възстановява и до днес нарича този момент свой втори рожден ден.

Рик Рескорла: Човекът, който спаси 2700 души и се върна в ада

Рик Рескорла, шеф на охраната на Morgan Stanley, години наред бил убеден, че кулите могат да станат обект на повторна атака след атентата през 1993 г. Ето защо той налагал сурови и редовни тренировки за евакуация, въпреки недоволството на част от служителите. Именно тази негова упоритост спасява хиляди животи.

Когато първият самолет се разбива в Северната кула, Рескорла незабавно нарежда пълна евакуация на около 2700 служители на фирмата в комплекса. С мегафон в ръка той ги насочва към стълбите и дори пее ведри песни, за да поддържа морала и да тушира паниката. Почти всички негови колеги успяват да излязат невредими. Рескорла обаче, като ветеран от войната във Виетнам, знае, че вътре има още блокирани хора и се връща обратно. За последно е видян да се изкачва по стълбите малко преди Южната кула да се срути. Тялото му така и не е намерено.

Чистачът на прозорци, който проби стена с острието си

Ян Демчур, полски имигрант и чистач на прозорци в Северната кула, се намирал в асансьор с още петима мъже, когато ударът на първия самолет пратил кабината в свободно падане надолу по шахтата. Мъжете успели да спрат асансьора на 50-ия етаж, но когато разтворили вратите с ръце, пред тях се разкрила плътна стена от гипсокартон, а в кабината започнал да навлиза гъст дим.

Тогава Демчур извадил единственото си оръжие: своята чистачка за прозорци. С металното острие той започнал трескаво да копае в стената. Когато острието паднало в отвора, той продължил да дълбае с дръжката, докато останалите блъскали с юмруци и ритали с крака, докато направили дупка, достатъчно голяма за преминаване. От другата страна открили тоалетна, а оттам и спасителните стълби. Шестимата мъже слезли 50 етажа пеша и напуснали сградата в 10:23 ч., едва пет минути преди тя да се срути напълно. Дръжката от инструментите на Ян днес се пази в Националния музей на американската история „Смитсониън“.

Надрасканите очила, които спасиха живота на един готвач

Майкъл Ломонако бил главен готвач на известния ресторант Windows on the World, разположен на самия връх на Северната кула. На 11 септември той пристигнал на работа по-рано от обикновено, но вместо да се качи директно на 106-ия етаж, взел абсолютно прозаично решение: да спре при оптика на приземния етаж, за да му поправят очилата. Той бил все още в магазина, когато в 8:46 ч. Полет 11 връхлита сградата. Ломонако усетил силния трус и бил евакуиран незабавно.

От улицата той станал свидетел на гледка, която го преследва и до днес: блокирани в ресторанта хора размахвали бели покривки през счупените прозорци с надежда за спасение. Никой от намиращите се в тази зона не оцелява, а 79 от неговите колеги губят живота си. Ломонако винаги е определял спасението си като чист късмет: „Извадих невероятен късмет. Не се опитвам да си го обясня, просто го приемам.“ Години по-късно той продължава да работи в Ню Йорк и пази жива паметта за екипа си.

Викът в тъмнината, който създаде „кръвни братя“

Стенли Праймнат бил блокиран на 81-ия етаж в Южната кула, заобиколен от огън и отломки, когато започнал отчаяно да вика за помощ. Три етажа по-горе Брайън Кларк, оцелял по чудо след самия удар на самолета, се опитвал да си пробие път навън заедно с група колеги. Стигайки до 81-ия етаж, Брайън чул вик от тъмнината: „Помогнете, затрупан съм, не мога да дишам!“. Вместо да продължи надолу, той решили да потърси непознатия.

Насочвайки се само по гласа и лъча на малко фенерче, Кларк открил Праймнат от другата страна на срутена стена. В тъмнината се подавала само една ръка. Брайън я хванал и с всички сили го издърпал през отломките. И двамата били ранени и кървели, когато си дали обещание, променило живота им: „От днес сме кръвни братя завинаги“, казали си те, преди да потеглят към изхода.

Решението, което вземат в този момент, се оказва съдбоносно. Докато други оцелели тръгват нагоре към покрива с надежда за хеликоптер, Брайън и Стенли тръгват надолу по единственото оцеляло стълбище. Излизат на улицата броени минути преди кулата да се срине. Те се оказват двама от общо едва четиримата души, успели да се спасят от етажите над зоната на сблъсъка.

Обещанието между двамата непознати не приключва на 11 септември. Двадесет и пет години по-късно те продължават да са изключително близки. Присъствали са на сватбите на децата си и се чуват редовно. Когато най-голямата дъщеря на Брайън се омъжва, Стенли е на почетното място на младоженската маса, представен пред всички с думите: „Това е моят кръвен брат.“

Жената, която не спря да маха за помощ

В минутите след като първият самолет удря Северната кула, на зейналата дупка на един от засегнатите етажи се появява силует. Жена стои на самия ръб, заобиколена от дим, и неуморно маха с ръка с надеждата някой отдолу да я забележи и изпрати помощ. Кадрите обикалят световните медии, а фигурата става известна като „махащата жена“.

Уилям Синтрон вярваше, че е разпознал в този кадър съпругата си Една Синтрон, 46-годишна служителка на Marsh & McLennan. Според свидетелства тя е стояла там близо двадесет минути, до пълното срутване на сградата в 10:28 ч. Останките ѝ така и не са намерени.

Самоличността на жената от снимката така и не бе окончателно потвърдена, като друг мъж също твърдеше, че това е неговата годеница Карън Джудей. Независимо коя е била тя, изображението остава един от най-разтърсващите символи за безизходицата на хората, блокирани на горните етажи до последните им секунди.

Последното съобщение от Полет 93

Линда Гронлунд била на 46 години и пътувала в полет 93 на United Airlines, когато той бил превзет от терористи. Разбирайки какво се случва от телефонни разговори и че други самолети вече са ударили Ню Йорк, тя прави опит да се свърже със сестра си Елза. Тъй като никой не вдига, Линда оставя 71-секундно съобщение на телефонния секретар, което се превръща в нейното последно сбогом.

В записа тя запазва хладнокръвие, обяснява, че самолетът е отвлечен от мъже с бомба, казва на сестра си колко много я обича и я моли да прегърне баща им. Тя дори намира сили да обясни къде се намират важните ѝ документи и му казва шифъра за домашния сейф.

Съобщението завършва с думите: „Обичам те и се надявам скоро да се чуем. Довиждане“. Малко след това пътниците и екипажът щурмуват пилотската кабина в опит да обезвредят терористите. Самолетът пада в нива край Шанксвил, Пенсилвания. Загиват всички на борда, но техният подвиг предотвратява удар в Капитолия или Бялата къща.

Ангелът пазител: Как забавянето спаси спасителите

Докато шестима пожарникари от екипа „Стълба 6“ се опитвали бързо да евакуират Северната кула, те застигнали на стълбите Джозефин Харис, служителка на пристанищната администрация, която едва вървяла от изтощение. Момчетата решили да я поемат и драстично намалили темпото си спрямо нейните възможности. На долните етажи жената рухнала и ги помолила да я изоставят и да спасяват себе си. Пожарникарите обаче категорично отказали.

Секунди по-късно Северната кула се срутила отгоре им. Външна сила обаче запазила секцията на стълбище Б, където се намирали те, и всичките седем души оцелели, блокирани в капан за повече от пет часа.

Пожарникарите и до днес са категорични: точно забавянето заради Джозефин е спасило живота им. Когато жената почина през 2011 г., същите шестима пожарникари отново бяха до нея, за да носят ковчега на своя „ангел пазител“.