За да имаме силна, суверенна и просперираща Европа, трябва да имаме силна космическа екосистема, чието развитие изисква ангажираност и принос от всяка държава членка. България и българската компания „ЕндуроСат“ са блестящ пример как с визия, енергия, талант и готовност за усилена работа можеш да бъдеш все по-значима част от европейското космическо семейство. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на първия лидерски панел на Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж.

България и Франция отварят врата за дълбоко сътрудничество в областта на високите технологии и космоса

Българският премиер припомни, че само преди 20 години космосът е бил привилегия на големите държави с финансов и индустриален потенциал. Днес обаче ситуацията е различна заради напредъка на изкуствения интелект и на обработката на данни. „ЕндуроСат“ започна от нулата и вече е сред европейските лидери в проектирането, разработването и производството на сателити, посочи Радев. Министър-председателят изтъкна, че през последните няколко години компанията е успяла да разработи, произведе и изведе в космоса повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно.

Министерски съвет

Премиерът Радев специално акцентира върху вчерашното подписване на меморандума за разбирателство между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“, на което присъства както българският министър-председател, така и френският президент Еманюел Макрон. „Този знаков меморандум не е просто израз на приятелство и партньорство, той е общ ангажимент за утвърждаването на Европа като водещ център на космическите иновации“, заяви Радев. Министър-председателят припомни също така, че други български компании имат значим принос към информационните системи на европейските спътникови мисии „Сентинел“. „Това нямаше да бъде възможно без силната подкрепа на Европейската комисия“, посочи още Радев.

Министър-председателят изтъкна също подписания през тази година меморандум относно „Старбейс Юръп“ за реализация на инвестиционния проект за „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

Министерски съвет

„Бих искал да Ви поканя да се възползвате от тази възможност и да се присъедините към нас, като споделите нашата визия и нашия ангажимент за развитието на космическите технологии на бъдещето“, обърна се министър-председателят Румен Радев към участниците в Международната среща на върха. Премиерът припомни, че ролята на космоса е свързана не само със сигурност, екипна работа и приятелство, но също така с просперитет и много възможности.

По-късно през деня премиерът Румен Радев посети центъра за данни на „Eclairion“ и се запозна с неговата работа. Преди визитата в централата на компанията, министър-председателят акцентира върху целенасочените усилия на правителството в България да бъдат привличани инвестиции в областта на високите технологии, и по-специално в сферата на развитието на изкуствения интелект. „Предстои важна среща с европейски компании, с които работим активно в тази област. Надявам се в скоро време да имаме резултат“, посочи още премиерът Румен Радев.