Масова профилактика с бромхексин би могла да пресече евентуална грипна епидемия, смята акад. Ваньо Митев. Пред Комисията по здравеопазването в Народното събрание той представи резултатите от проучвания за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип с бромхексин и колхицин. На заседанието присъства и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

След презентацията и проведената дискусия Комисията по здравеопазването реши единодушно със 17 гласа „за“ да препоръча на здравния министър да свика експертните съвети по пулмология и по инфекциозни заболявания, които да разгледат препоръките за профилактика и лечение на грип и КОВИД-19.

Моята цел е да се опитам да ви убедя колко полезна ще е една профилактика с бромхексин и, ако се направи достатъчно мащабно, може и да няма епидемия от грип, посочи акад. Ваньо Митев в началото на презентацията. Той изрази надежда да бъде изслушан в Министерството на здравеопазването (МЗ), за да може да се вземе решение за препоръка за профилактика с бромхексин сред хората с придружаващи заболявания и в училищата. Убеден съм, че ефектът ще бъде много голям, просто ще се пресече грипната епидемия, каза ученият. Той обясни, че чрез бромхексин се прави блокаж на входа на вируса в клетката.

Бромхексин би могъл да се приема дълго време, посочи акад. Митев и обясни, че в организма той се преобразува в амброксол. По думите му превантивният ефект на бромхексин превъзхожда въздействието на антивирусните средства. Има един дефект на бромхексина – много е евтин, коментира той и посочи, че този лекарствен продукт не представлява интерес за фармацевтичните компании.

Бромхексинът и ваксините се допълват. Този, който е ваксиниран, спокойно може да си взима и бромхексин, каза още акад. Митев.

В отговор на въпрос той обясни, че профилактиката с бромхексин е два пъти по една таблетка на ден, а като се разболее човек - три пъти по две, плюс инхалации. Страничен ефект, който съм чул от студенти, е, че ги кара малко да кашлят, каза още ученият.

Работим по направление профилактика с бромхексин и лечение с колхицин на усложнения от грип и ковид, обясни акад. Митев. По думите му, ако се приема както трябва, колхицинът е напълно безопасен. Колхицинът не работи при ниски дози и късно започване на лечението при КОВИД-19, каза той. Според акад. Митев това е трябвало да бъде заключението на Световната здравна организация, а не против употребата му за лечение на КОВИД-19.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отбеляза, че акад. Ваньо Митев е изразил готовност да участва в дискусия в експертните съвети в МЗ, и заяви, че в максимално кратки срокове ще бъде организирано такова заседание. Тя акцентира и върху необходимостта при препоръка за профилактика да могат да бъдат осигурени достатъчни количества бромхексин.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) отбеляза, че категорично не говорят за реклама на лекарствен продукт, защото бромхексинът е евтин и отдавна е генеричен продукт. Според Тихомир Тотев („Прогресивна България“) представеното научно проучване може да има огромен ефект и няма проблем да бъде приложено в нужната форма. Проф. Александър Симидчиев („Демократична България“) посочи, че когато говорим за превенция и профилактика, трябва да се направи адекватно плацебо контролирано проучване. Експертните съвети и комисията по етика ще вземат решение как да проведат подобен тип проучване, каза в допълнение Костадин Ангелов.