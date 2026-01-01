Киноцентърът „Бояна“ стои по-скоро като възможност за политики на държавата от гледна точка на филмовото производство, каза министърът на културата Евтим Милошев в отговор на въпрос на народния представител от „Прогресивна България“ Васил Горанов по време по време на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Разполага ли Министерството на културата с данни за неизпълнение на обществени договорни задължения и какви действия в рамките на своите правомощия възнамерява да предприеме за запазването и развитието на киноцентър „Бояна“ като филмова инфраструктура след изтичането на договорните отношения? Каква е официалната позиция на министерството относно изпълнението на приватизационния договор и какви са констатациите на Агенцията за публичните предприятия? Тези въпроси зададе Васил Горанов към министър Милошев.

В отговор министърът посочи, че Киноцентърът „Бояна“ е въпрос, който в момента има достатъчно сериозно медийно присъствие", но той може да отговори от позицията на министерството. Каза, че през август в министерството е получен доклад от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в който „категорично и много детайлно е предоставена информация, според която по изпълнението на приватизационния договор няма нарушения“.

От друга страна, собствениците на Киноцентъра „Бояна“ излязоха с позиция, според която нямат намерение да продават, нямат намерение да разрушават, нямат намерение да променят предназначението на киноцентъра, уточни той.

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„От позицията, в която съм, смятам, че нещо друго ще се случи. За мен въпросът с Киноцентър „Бояна“ стои по-скоро като възможност за политики на държавата от гледна точка на филмовото производство. Държавата субсидира създаването на филмово съдържание. Това е един процес. А що се отнася до филмовата инфраструктура, що се отнася до филмопроизводството като икономическа дейност, е съвсем друг въпрос. Тук в момента говорим за инфраструктура, не говорим за дотации“, каза Милошев.

Отбеляза, че Киноцентърът „Бояна“ е частна собственост с решение от 2006 г. и тогава българското правителство така е решило. Двайсет години по-късно ние обсъждаме решения, които са взети някога. Отделно, има съмнения, че има спекулации от тази гледна точка, защото се разиграват и търговски интереси. Министерството няма как да влезе в това поле, каз министърът на културата.

Допълни, че това, което интересува него и администрацията на министерството, са политиките по отношение на филмовата индустрия, които, освен инфраструктура, включват качеството на екипите, професионалната етика, търговската инициатива на всички, които се занимават с филмопроизводство. И не на последно място, значение има програмата за финансови стимули по възстановяване на средства, инвестирани в кинопроизводство тук от чужди продуценти, каза Милошев.

Посочи, че това е по-скоро икономическа мярка. България към момента има годишен бюджет в тази посока и поема 25 процента. „Това е една изключително конкурентна дейност, защото за съвременното филмопроизводство на практика това, което е важно - местата, където се снима и се правят филмите - продукция и постпродукция, са важни преди всичко с финансовите условия за това“, каза Милошев и посочи, че това е сериозна мярка, с която се цели да се привлекат чужди продуценти.

Комисията по културата и медиите в Народното събрание започна редовното си заседание при дневен ред от две точки. Народните представители ще изслушат отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията към министъра на културата Евтим Милошев на основание чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Втора точка в дневния ред е „Разни".