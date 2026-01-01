Бъдещето на Киноцентър „Бояна“ отново предизвика напрежение в българския филмов сектор. Ден след протеста на филмови дейци и независими артисти пред комплекса, депутати и представители на сектора настояха за независима юридическа оценка на приватизационния договор и гаранции, че Киноцентърът ще запази предназначението си.

Според народния представител Чило Попов държавата има реален правен интерес от такава проверка, тъй като все още притежава миноритарен дял в дружеството.

Предназначението на киноцентъра не е гарантирано и няма сигурност, че той ще продължи да обслужва киноиндустрията, каза Любомира Костова от Сдружение „Независим културен сектор“. Според нея е необходима независима проверка дали задълженията по приватизационния договор са изпълнени.

Запазването на предназначението на киноцентъра е от национален стратегически интерес, каза изпълнителният директор на „Аудиовидео Орфей“ Павел Павлов на пресконференцията. Режисьорът Чавдар Гегов, член на Съюза на българските филмови дейци, също настоя да бъдат проверени условията по приватизационния договор и тяхното изпълнение.

Представителят на Сдружение „Алианс на независимите продуценти“ Габриел Георгиев призова държавата да поеме ясни ангажименти за съхраняването на инфраструктурата на киноцентъра. Той попита чий интерес защитава министърът на културата Евтим Милошев с позицията си, че няма основания за притеснения за бъдещето на киноцентъра.

БТА

Позицията на Министерството на културата

Няма установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор за Киноцентър „Бояна“ за проверените периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. Това съобщиха от Министерството на културата.

Информацията е предоставена на ведомството от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която осъществява следприватизационния контрол.

Проверката за периода 11 ноември 2024 г. – 10 ноември 2025 г. все още не е приключила. За последния период – до 10 ноември 2026 г. – отчетните документи трябва да бъдат представени до 30 юни 2027 г.

От Министерството посочват, че към момента нямат данни за предстоящо спиране на филмовата дейност или промяна в предназначението на Киноцентъра. Собствениците са заявили, че възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура.

Позицията идва ден след протеста на филмови дейци и независими артисти пред Киноцентър „Бояна“. Те настояват за гаранции за бъдещето му и независима проверка на приватизационния договор.

„Киноцентър „Бояна“ не се продава“,

написаха на своята фейсбук страница собствениците на дружеството Nu Boyana Film Studios. „Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино“, гласи изявлението.

От Nu Boyana Film Studios отбелязват, че през годините са получили множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи. Те не са приети, защото ръководството не обмисля продажбата или разпродажбата на Киноцентър „Бояна“. Според тяхното изявление, намерението им е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа.

Според Nu Boyana Film Studios лицето, което стои зад и подписва публичните позиции срещу Киноцентъра от името на продуцентска организация, преди това е представлявало пред собствениците интересите на потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра, се посочва в изявлението във Фейсбук. Собствениците са отказали да обсъждат разпродажба на дружеството и неговите активи. Според тях след този отказ същото лице е започнало активна публична кампания, поставяща под съмнение бъдещето, дейността и изпълнението на задълженията на Киноцентъра.

Ръководството на дружеството припомня, че в актуалната си позиция по повод отправените през 2026 г. твърдения Агенцията за публичните предприятия и контрол посочва, че условията по приватизационния договор са изпълнени.