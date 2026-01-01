Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще инвестират 40 млрд. евро (46,5 млрд. долара) в Германия, като част от средствата ще бъдат насочени към центрове за данни с капацитет от около един гигават, съобщи Берлин.

„Двамата лидери приветстваха обявяването на инвестиционен пакет от ОАЕ на обща стойност 40 млрд. евро в Германия“, се казва в изявление на германските власти по повод срещата на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

„Пакетът включва инвестиции в модерна цифрова инфраструктура, включително изграждането на нови високотехнологични центрове за данни“, се допълва в изявлението.

Германия и ОАЕ ще създадат и „Инвестиционен съвет“, който да насърчава инвестициите между двете държави, съобщи Берлин.

Страните от Персийския залив са важен източник на капитал за бума на изкуствения интелект, тъй като богатите на петрол държави в региона се стремят да инвестират натрупаното от енергийния сектор богатство, предаде АФП.

„ОАЕ инвестират в дългосрочен план и изграждат устойчиви партньорства. Германия е важен стратегически и икономически партньор от десетилетия, а допълнителните планирани инвестиции от 40 млрд. евро отразяват амбицията ни да развиваме това партньорство“, заяви министърът на индустрията на ОАЕ Султан Ахмед Ал Джабер.