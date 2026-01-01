Две нови огнища на шарка по овцете и козите са установени в Хасковска област – в селата Светослав, община Стамболово, и Тянево, община Симеоновград. Заради усложнената епизоотична обстановка заместник областният управител Виктор Марев свика заседание на Областната епизоотична комисия.

В село Тянево това е петият случай на заболяването. В засегнатия животновъден обект са били отглеждани 390 дребни преживни животни. В село Светослав шарката е установена във ферма с 66 овце. И двете огнища са ликвидирани, а обектите са подложени на пълна дезинфекция.

Въведени са мерки за ограничаване на заразата, включително забрана за придвижването и транспортирането на овце и кози в ограничителните зони. Животните трябва да бъдат на оборен режим и да преминават ежеседмични клинични прегледи.

Свикани ще бъдат и общинските епизоотични комисии в Симеоновград, Стамболово, Харманли, Тополовград, Хасково, Маджарово и Ивайловград, чиито населени места попадат в 5-километровата защитна и 20-километровата надзорна зона около огнищата.