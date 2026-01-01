При евентуално преструктуриране и обединяване на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с друга структура, контролът по Черноморието, Дунава и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Той постави символично начало на гроздобера в лозята на винарска изба "Ая Естейт". Министърът посочи още, че преди предприемането на каквито и да е действия са проведени разговори с Европейската комисия. Обяснено е, че контролът по Северното и Южното Черноморие ще бъде запазен и дори засилен, а допълнителни възможности за контрол във вътрешността на страната и по Дунав ще дадат екипите на горските структури - Изпълнителната агенция по горите.

По думите му двете агенции в голямата си част изпълняват контролни функции на едни и същи места. Целта на евентуалното преструктуриране е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да става за сметка на специализираната администрация. Министърът съобщи, че по предварителни данни при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури се предвижда намаляване с около 26 души от общата администрация, като специализираната контролна администрация ще бъде запазена на 100 процента.

Той подчерта, че рибарите няма да бъдат ощетени, тъй като служителите, с които те работят, ще продължат да изпълняват функциите си. „Искаме да засилим контрола. Контролът ще продължи, ще бъде оптимизиран и ще бъде на ниво“, каза министърът.