Шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите на 11 септември.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на един въпрос от народния представител Атанас Славов.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговори на два въпроса от народните представители Любен Иванов и Айлин Пехливанова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на 11 въпроса, поставени от Любен Иванов, Георги Георгиев и Коста Стоянов, Анна Бодакова, Томислав Дончев, Иво Цанев, Стела Илиева, Ивелин Първанов.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Петров.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Петров.

Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на четири въпроса от народните представители Любен Иванов, Иво Михайлов, Весела Момчева-Таун, Ангел Янчев и Кръстьо Врачев.

Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Поради неотложен служебен ангажимент в парламентарния контрол няма да участва и министърът на туризма Илин Димитров.

Поради неотложен случай в контрола няма да вземат участие и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и министърът на образованието и науката Георги Вълчев.