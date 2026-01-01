Канада ще предостави на Украйна "много важен пакет за противовъздушна отбрана", както и подкрепа за енергийния сектор на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски при днешната си среща с канадския премиер Марк Карни, предаде Ройтерс.

Канада е сред най-отявлените поддръжници на Украйна и от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 млрд. канадски долара (близо 18,5 млрд. долара), включително 8,5 млрд. канадски долара (около 6,15 млрд. долара) военна помощ.

Междувременно Украйна изпитва сериозен недостиг на произведените в САЩ ракети прехващачи за системите "Пейтриът", които могат да противодействат на руските балистични ракети, на фона на засилващите се руски атаки.

"Това е много важен пакет за противовъздушна отбрана. Той е от решаващо значение", каза Зеленски пред журналисти. Той не даде подробности за съдържанието му, нито за планираната канадска подкрепа за украинския енергиен сектор.

От своя страна Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО и ЕС.

При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.