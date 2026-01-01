Разследване за евентуални длъжностни престъпления започна във Врачанско заради обществена поръчка за изграждането на туристическа пътека „Николов чукар“ край село Кунино, община Роман.

Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР-Враца е започнал работа по досъдебно производство. Предмет на разследването са евентуални нарушения при провеждането на процедурата по Закона за обществените поръчки.

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Стойността на проекта е 185 189 лева. При извършения оглед на туристическата пътека и изградените по нея съоръжения разследващите са установили изгорели беседки, пейки, парапети и други елемент, съобщиха от ОД на МВР.

В хода на досъдебното производство ще се събират и проверяват данни за евентуално умишлено увреждане и унищожаване на съоръженията, с цел заличаване на липси и/или следи от некачествено изпълнение на техническото задание по проекта.

От Община Роман са иззети всички документи, които имат отношение към разследването. Проверява се и работата на длъжностни лица в общинската администрация, ангажирани с проекта, както и евентуалната им съпричастност към извършени престъпления.

Разледването се води под надзора на прокуратурата.