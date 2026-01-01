70-годишният мъж от созополското село Крушевец разказа за жестокото нападение от четирима души които нахлули в дома му, вързали го и му взели пари и ценни вещи.

По данни на полицията са му отнети 2000 щатски долара, 500 евро, около 200 златни пендари, мобилен и стационарен телефон. Трима от предполагаемите извършители вече са с повдигнати обвинения.

Нападението е станало през нощта, когато възрастният мъж чул шум около дома си. Малко след това четирима души нахлули в къщата. Той разказва, че първоначално бил ударен в тила и повален на земята, след което нападателите го завързали с найлонови торбички и с дреха.

Жестокост: Пребиха възрастен мъж в дома му, вързаха го с тиксо и задигнаха пари

По думите му пред БНТ те настоявали да им даде парите си. Мъжът твърди още, че е бил подложен на жесток побой с метални палки, като ударите били по гърба и ръцете му. По тялото му били причинени и изгаряния. Нападателите го заплашили да не търси помощ и да не подава сигнал в полицията. Казали му, че ако потърси съдействие, ще се върнат и ще го убият:

„Влизам вкъщи от тук. Изведнъж изскача първо един човек, после изскача още един, и още един. И ме ударят отзад в тила и аз падам. Тия ме хващат. Първо ме вързаха с найлонови торбички и с ризата. „Давай парите, давай парите“. И ме бият с едни метални палки. И ме бият по гърба, по ръцете. Изгориха ми ръцете. Казаха ми: „Няма да търсиш полиция 112, няма да търсиш никой. Ако търсиш някой, ще дойдем и ще те убием тук“ - така ми казаха."

След като четиримата напуснали къщата, възрастният мъж успял да се освободи. Той стигнал до центъра на селото, откъдето подал сигнал на телефон 112.

В хода на разследването са задържани трима души, които вече са привлечени като обвиняеми. Те са заподозрени както за нанесеното физическо насилие, така и за отнемането на ценностите от дома на пострадалия.

Щелиян Димитров – говорител на Районна прокуратура – Бургас: „Към момента в качеството на обвиняеми са привлечени трима граждани, които са участвали във физическото насилие, упражнено спрямо пострадалия, както и в отнемането на вещите.“

Четвъртият задържан – жена, която е съседка на пострадалия – засега не е привлечена като обвиняема. Разследващите проверяват дали тя има отношение към извършеното престъпление.

Една от версиите е жената да е съдействала на нападателите и да им е помогнала да се доберат до дома на възрастния мъж.

Щелиян Димитров: „Възможно е тази версия, абсолютно мислима е, затова и се проверява. Доказателствата ще бъдат анализирани внимателно от наблюдаващия прокурор и ще се прецени дали по отношение на нея да бъде повдигнато обвинение.“

След престъплението тримата мъже са напуснали Крушевец. Един от тях е бил установен и задържан в Созопол, а останалите двама са открити на територията на други населени места в страната.

При последвалите претърсвания в София, Ботевград, Созопол и Крушевец са намерени отнетите от дома вещи. Полицията е открила и маските, които предполагаемите извършители са използвали по време на нападението.

Сред намереното са 2000 долара, 500 евро, мобилният и стационарният телефон на пострадалия, както и други ценности.

Щелиян Димитров: „Намерени са абсолютно всички вещи, които са отнети от дома на възрастния мъж, като наред с това са намерени и маските, които те са поставили на лицата си, за да не бъде разкрита тяхната самоличност.“

И тримата обвиняеми са с криминални регистрации и предишни осъждания. Щелиян Димитров: „Те имат криминален профил и предположенията в тази насока се формират от данните, събрани по делото, за предходните им криминалистични регистрации, както и за техните осъждания назад във времето.“

При доказване на вината им законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Очаква се днес съдът да определи и мерките за неотклонение на тримата обвиняеми. Разследването продължава, като предстои да бъде изяснено и дали четвъртият задържан – съседката на пострадалия – е имала роля в нападението.