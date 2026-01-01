Националният съвет на „Да България“ взе единодушно решение да подкрепи кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Това обяви съпредседателят на „Да България“ Ивайло Мирчев.

Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейксият президент и сме сигурни, че той е човекът, който може да води България напред в Европа, посочи Мирчев.

Божанов коментира, че самият Гюров даде заявка да търси широка подкрепа извън партийните ядра - така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни и това е пътят към успеха.

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Кандидатите за президент трябва да могат да се изправят пред българските граждани, да ги погледнат в очите и да могат да отговорят на всеки един въпрос, както и да отговарят за действията си до момента. При г-жа Йотова възниква един въпрос, който чака своя отговор - помилването на наркопласьор, който малко след като е помилван е хванат с 5 кг кокаин и отново е под домашен арест, посочи Мирчев. Когато един вицепрезидент помилва затворник, той трябва да обясни мотивите, с които е направено, добави той.

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Попитан дали са верни, твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „Демократична България“ и „Прогресивна България" вече са се договорили за новите членове на ВСС, Мирчев заяви, че "Борисов е известен като един от най-големите политически интриганти в българския политически живот. И тъй като в момента е в много сложна ситуация и не можа да намери нито един журналист от нито една медия, който да издигне за президент, а трябва разпадащият се ГЕРБ да обясни, че за местните избори той не е останал сам, че ще търси партньорства, но то партньорства няма. Затова г-н Бойко Борисов се занимава с интриги".

Божидар Божанов заяви: "Борисов вчера толкова глупости наговори - сделки за президентски избори, някакви абсурдни неща. Нищо от това, което каза, не е вярно. Колкото по-малко слушате Борисов, толкова по-добре".