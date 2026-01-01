18-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол се опита да избяга от проверка в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Спипаха шофьор без книжка и с над 2 промила алкохол в Пловдивско

През изминалата нощ той не се е подчинил на подаден от автопатрулен акип знак за спиране за проверка в Сапарева баня и продължил движението си в посока с. Пиперево, спрян е в землището на село Пиперево.

Тийнейджърът се оказал неправоспособен и употребил алкохол. Тестът му е отчел резултат 1,29 промила. Водачът е задържан и по случая се води разследване.