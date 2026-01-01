РИОСВ-Бургас ще предприеме административно-наказателни мерки срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ заради разпространението на неприятни и задушливи миризми извън границите на производствената площадка на рафинерията.

Решението идва след десетки сигнали на жители на Бургас за силна миризма на газ и нефтопродукти, усетена в различни части на града през изминалата нощ. В периода между 01:00 и 03:00 часа в Регионалната инспекция по околната среда и водите са постъпили 40 сигнала, а още 25 са получени в общината. Част от хората са съобщили и за затруднено дишане.

Сигналите са станали причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин.

При анализа на данните от пунктовете за мониторинг е установено, че за периода на постъпилите сигнали единствено измервателната станция в бургаския квартал „Долно Езерово“ е отчела завишени концентрации на бензен. Данните от останалите мониторингови станции не показват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух.

Проверката на РИОСВ е установила нарушение на условие в комплексното разрешително на предприятието, свързано с интензивно миришещите вещества. Предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение по Закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена санкция.

Сигнали за разпространението на неприятните миризми са постъпили и в „Лукойл Нефтохим Бургас“. От дружеството е извършена оценка на данните от единната операторна зала, както и на информацията от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка.