Високото кръвно налягане е един от най-разпространените здравословни проблеми в света. Смята се, че над 1,4 милиарда души живеят с хипертония, като много от тях не знаят за състоянието си, тъй като то често протича без ясни симптоми. С течение на времето повишеното налягане може да увреди артериите и органите и е основен рисков фактор за инфаркт, инсулт, бъбречни заболявания и други сериозни здравословни проблеми.

Ново изследване, публикувано в British Journal of Nutrition, показва, че един прост навик може да помогне за намаляване на риска – ежедневната консумация на малко количество ядки.

Учени, сред които Ширин Касам и Дагфин Ауне, са анализирали данни от предишни дългосрочни проучвания, включващи около 143 000 души. От тях 20 665 са развили високо кръвно налягане.

Най-същественото откритие е, че консумацията на около 30–35 грама ядки дневно, или приблизително една шепа, е свързана с 26% по-нисък риск от развитие на хипертония в сравнение с липсата на ядки в менюто. Резултатите са в съответствие с редица предишни изследвания, които показват ползите от хранителен режим, богат на растителни продукти. Плодовете, зеленчуците, пълнозърнестите храни, бобовите растения и соевите продукти се свързват с по-добър контрол на кръвното налягане.

Ядките съдържат калий, фибри, полезни ненаситени мазнини, растителен протеин и други вещества, които могат да подпомагат сърдечно-съдовата система. Калият например помага на организма да регулира натрия и може да допринесе за отпускането на стените на кръвоносните съдове. Фибрите в ядките могат да подпомогнат и полезните бактерии в червата, които произвеждат вещества, изследвани за потенциалната им роля в регулирането на кръвното налягане.

Ядките съдържат и L-аргинин – аминокиселина, от която организмът произвежда азотен оксид. Той спомага за разширяването на кръвоносните съдове и улеснява кръвообращението. Полезни могат да бъдат и полифенолите – естествени растителни съединения, свързвани с по-добрата функция на кръвоносните съдове.

Въпреки че ядките са калорични заради високото си съдържание на мазнини, повечето от тях са ненаситени. При разумни порции редовната им консумация обикновено не се свързва с повишен риск от затлъстяване и може да бъде част от здравословен хранителен режим.

Изследването има и ограничения. Анализираните проучвания са наблюдателни и не могат да докажат, че самите ядки са причина за по-ниския риск от хипертония. Хората, които редовно консумират ядки, може също да спортуват повече, да пушат по-малко или да имат други здравословни навици. Не е изяснено и дали консумацията на осолени или несолени ядки има различен ефект, което е важно заради ролята на натрия при повишеното кръвно налягане.

Като цяло резултатите са обнадеждаващи, но 26% представлява установена връзка, а не гарантирано намаляване на риска за всеки човек.

Практическият извод е прост: малка порция несолени ядки може да бъде полезна част от здравословен хранителен режим за сърцето.