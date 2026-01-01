Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на шофьора и на машиниста от вчерашната катастрофа край Враца, при която влак удари тежкотоварен камион на жп прелез, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пострадали при инцидента няма.

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца (СНИМКИ)

Увредена е жп инфраструктура – контактна мрежа, мотриса, както и паркиран в близост до линията лек автомобил.

Вчера в 17:20 ч. на жп прелез във врачанския кв. „Кулата“ пътнически влак блъсна товарен автомобил с прикачено ремарке. От удара камионът беше разполовен.