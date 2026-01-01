Шофьор преследва водачка и я заплашва на пътя между село Септемврийци и Вълчедръм, съобщиха от полицията.

На 10 септември е подаден сигнал от жената, че докато шофира, е била преследвана. Водачът на втория автомобил неколкократно е препречвал пътя ѝ и я е принудил да спре.

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След спирането мъжът слязъл, започнал да удря по стъклото на автомобила ѝ и е отправил закани за убийство.

Установено е, че извършител е 26-годишен мъж. По случая се води разследване.