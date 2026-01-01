Жени нападнаха с удари майка, пътувала с дъщеря си в Бургас, съобщиха от полицията. Агресията е станала на 8 септември на улица "Лазар Маджаров".

Двете водачки са на по 26 години, като с едната е била и 5-годишната ѝ дъщеря. Едната жена е предприела завой, при което пред нея агресивно е навлязла другата кола.

26 годишната жена е подала звуков сигнал, при което пътуващите в колата са започнали да отправят неприлични жестове с пръсти.

Впоследствие двата автомобила спрели на улицата, като пътуващите в едната кола жени на 27 и 30 години са нанесли няколко удара на 26 годишната жена.

По случая се води разследване.