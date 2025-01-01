Тримата обвиняеми за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград - Петя Даймянова (44 г.), Костадин Николов (27 г.) и Валентин Маринов (40 г.), остават в ареста с постоянна мярка за задържане под стража, постанови състав на Окръжния съд в Хасково. Те са обвинени от Окръжната прокуратура в съучастие, че са отвлекли на 13 ноември т.г. симеоновградчанката Катя Василева.

Като мотив за наложената им най-тежка мярка за неотклонение, съдът посочи, че събраните до момента писмени и гласни доказателства – проведени огледи, протоколи за претърсване и изземване, разпити на свидетели, както и разпознаване от пострадалата на водача на лекия автомобил, водят до обоснованото предположение, че обвиняемите са извършители на престъплението. Съществува опасност те да се укрият, както и да извършат друго престъпление, са други от мотивите.

Тримата са арестувани по „горещи следи“, след като в сутрешните часове на 13 ноември е подаден сигнал към полицията, че пред хотел в Свиленград млада жена е натикана насила в кола. В съдебна зала, от обвинителния акт се разбра, че Костадин Николов е държал 21-годишната жена и я завлякъл в кола, шофирана от Валентин Маринов, в която е била и Петя Даймянова. По-късно двама от похитителите и жертвата са открити в къща в свиленградското село Мустрак, а третият нападател е задържан в кола на автомагистрала „Марица“.

Според обвинителния акт на прокуратурата Костадин Николов и похитената Василева са имали интимни отношения. Акцията за отвличането ѝ е била предприета за респектиране, тъй като Николов се съмнявал, че тя е в основата на зачестили спрямо него полицейски проверки.

Извършеното от Николов и Даймянова е тежко престъпление против личността, за което се предвижда по закон наказание „лишаване от свобода“ от седем до 15 години. Те са действали в условията на опасен рецидив, подчерта прокурорът по делото. Двамата са осъждани многократно за престъпления от общ характер, имат и ефективни присъди за лишаване от свобода.

Николов е излязъл от затвора през април 2024 г., а Даймянова - в края на годината, каза още представителят на държавното обвинение. Прокурорът посочи за третия обвиняем - Валентин Маринов, че също е осъждан и е реабилитиран преди малко повече от една година.

Обвиняемите и защитниците им поискаха от съда по-леки мерки – парична гаранция или домашен арест, и се опитаха да уверят съда, че ще съдействат по разследването.

Постановените им мерки могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд в Пловдив.