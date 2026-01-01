Заради отсъствие на адвокати Окръжният съд в Хасково не даде ход на дело за отвличане на свое разпоредително заседание.

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Подсъдими са Валентин Маринов (41 г.), Костадин Николов (28 г.) и Петя Даймянова (45 г.).

Тримата обвиняеми за отвличане на жена в Свиленград остават в ареста

Те са привлечени към наказателна отговорност за случая от 13 ноември миналата година в Свиленград.

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Тогава заставят със сила 21-годишна жена да се качи на автомобил и я отвеждат в село Мустрак. Полицията разкрива престъплението.

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В залата се яви само защитникът на Маринов, другите двама адвокати представиха документи, че са в отпуск. Така началото на делото бе отложено за 10 септември.