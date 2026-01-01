Окръжният съд в Хасково назначи съдебномедицинска експертиза на Костадин Николов на 27 години.

Той е обвиняем за отвличане на 21-годишна жена от Свиленград - в съучастие с още двама души.

БТА

Николов поиска промяна на сегашната мярка за неотклонение „задържане под стража" в по-лека заради влошено здравословно състояние.

Съдът ще вземе решение на заседание на 17 февруари.

БТА

Припомняме, че младата жена е била отвлечена насила и натикана в автомобил, в който са се намирали тримата обвиняеми. Има данни за нанесени удари върху пострадалата.

Сигналът за изчезналото момиче е подаден на 13 ноември 2025 г. От прокуратурата отбелязаха, че за двама от обвиняемите - мъж на 27 години и жена на 44 години - деянието е извършено при рецидив.

Те имат многократни осъждания. За тях законът предвижда лишаване от свобода между 10 и 20 години