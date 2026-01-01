Все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата за 2027 г. В момента има само първоначални изчисления на Министерството на финансите, които могат да бъдат променени. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по време на блицконтрол в Комисията по труда, демографската и социалната политика.

„В момента има първоначални изчисления от Министерство на финансите - те могат да бъдат променени. Нямаме окончателно решение, защото имаме нужда от законодателството, за да направим постановлението с официално предложение на правителството с нивото на минималната работна заплата за следващата година. Докато това не е факт, няма как да коментираме конкретни цифри“, обясни Ефремова.

По думите ѝ размерът на минималната работна заплата отново ще бъде определен с постановление на Министерския съвет, като ще бъде посочена конкретна сума.

Ще има граници, между които ще преговарят работодатели и синдикати

Ефремова уточни, че няма да се въвежда автоматична формула за определяне на минималната заплата. Това е едно от исканията на национално представените организации на работниците и работодателите, които настояват да могат да договарят нивата на възнагражденията.

Предвижда се механизъм, съобразен с европейското законодателство.

На крачка от финалното решение: Напредък в разговорите за минималната работна заплата

Министърът припомни проведените разговори между социалните партньори за критериите, по които да се определя минималната заплата. Консенсус за конкретния размер обаче не е постигнат.

Правителството иска да запази активния социален диалог и да изпълни принципа за насърчаване на колективното договаряне, заложен в европейската директива за адекватните минимални работни заплати.

Предвижда се законодателството да съчетае изискванията на европейската директива с Конвенция №131 на Международната организация на труда.

Идеята е да има минимална и максимална граница, между които да се водят преговорите между социалните партньори.

Минималната граница ще бъде достигнатото ниво на минималната работна заплата за предходната година. Максималната ще се определя чрез комплексен индекс от четири показателя, всеки с тежест от 25%.

Те включват:

Минималната заплата от 2027 г.: Ето какви критерии ще определят размера ѝ

покупателната способност на минималната работна заплата;

общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпа на растеж на работните заплати;

дългосрочните равнища на производителността на труда.

Кога ще стане ясно колко ще бъде минималната заплата?

Ефремова очаква в средата на септември Министерският съвет да приеме проект за промени в Кодекса на труда, който да бъде внесен в Народното събрание.

Ако законопроектът бъде приет бързо на първо и второ четене и влезе в сила, паралелно ще може да бъде променен и подзаконовият нормативен акт, необходим за определянето на конкретния размер на минималната работна заплата.

При този график в началото на октомври вече може да стане ясно какъв би могъл да бъде точният размер на МРЗ за 2027 г., посочи социалният министър.

По думите ѝ правителството вече обсъжда възможната конкретна сума, но официално предложение може да бъде направено едва след необходимите законодателни промени. След това предстоят обществено обсъждане и дискусии със заинтересованите страни.