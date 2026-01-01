Министерството на външните работи на Русия обяви днес, че е извикало германския шарже д'афер в Москва, след като вчера Берлин оповести приемането на ответни мерки срещу Русия, обвинена в изпращането на дрон, зареден с експлозиви миналия месец на летището в Лайпциг, предаде Франс прес.

"Днес, на 2 септември, временният германски шарже д'афер Бернд Финке беше извикан в министерството след предприетите антируски действия и изявления на германските власти", написа руското външно министерство в канала си в Телеграм.

Ведомството публикува също така видеоклип, на който се вижда как германският дипломат пристига в министерството.

Вчера Германия официално обвини Русия в изпращането на дрон, зареден с експлозиви на летището в Лайпциг в началото на миналия месец. Летището е ключов военен обект на германската армия и на НАТО.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви, че "полицейските разследвания, операционните похвати и информации от германските разузнавателни служби сочат, че Русия е отговорна за опита за атентат на летището в Лайпциг".

След това Берлин оповести, че на 18 септември ще бъде затворено последното руско консулство на германска територия - това в Бон, както и културния център "Руски дом" в Берлин. Германия също така ще предложи да бъдат внесени нови имена на руски граждани в европейските санкционни списъци.

"Мисля, че това е поредната груба грешка, която по мое мнение противоречи категорично на интересите на германския народ", реагира вчера руският президент Владимир Путин, който изтъкна, че приетите ответни мерки са свързани с "предстоящите предизборни кампании в Германия".