След избора на омбудсман и заместник-омбудсман гражданите започнаха много по-активно да търсят нашата подкрепа и за това говорят цифрите, каза омбудсманът Велислава Делчева пред парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. На заседание на комисията бе представен Годишният доклад за дейността на обществения защитник през 2025 г. Докладът за дейността на омбудсмана беше приет единодушно с 13 гласа „за“.

В началото на 2025 г. нямаше омбудсман, нито заместник-омбудсман и това в голяма степен е ограничило възможността на гражданите да се възползват от правомощията на институцията. Въпреки това, доверието остава високо, посочи Делчева.

За 2025 г. жалбите и сигналите до омбудсмана са 10 256, а с моята заместничка сме приели под различна форма или сме разговаряли с около 12 418 души, добави общественият защитник. Имаме 118% увеличение на подписките или това са още 63 440 граждани, а за сравнение през 2024 г. те са били 29 000, коментира тя.

Основно гражданите се оплакват от проблеми с доставчиците на обществените услуги или така наречените потребителски права: ток, парно, вода, разясни Велислава Делчева. Нарастват сигналите, които са свързани с основни права и свободи и дейността на Националния превантивен механизъм, обясни още тя.

Почти на всяко второ становище или препоръка, която изпращаме, имаме положителен отговор и резултат, но има проблеми, които чакат своето решение, посочи тя. По думите ѝ сред тях са поскъпването на храните, включително и други стоки като лекарства, медицински изделия, електроенергия, транспорт и други основни стоки и услуги. Хората се оплакват от увеличения, които не могат да си обяснят или вече трудно могат да понесат, заяви общественият защитник. Обърнах се към парламента с писмо, в което има мерки, които биха могли да помогнат на гражданите, отбеляза тя.

Делчева каза, че институцията на омбудсмана отчита инициативата „Кошница с грижа“ като добра, но нуждата от подкрепа в малките населени места е голяма.

На международно ниво получихме важно признание, като успяхме да защитим статута на българския омбудсман пред комитета на ООН, което дава възможност за по-висока защита на българските граждани пред специализираните органи на ООН, каза още Делчева.

Създадохме тематични граждански консултативни съвети и провеждахме практически насочени дискусии, включително за детското правосъдие и домашното насилие, коментира тя.

Смятам през времето на моя мандат да се занимавам активно със създаването на кризисни центрове във всички областни градове, тъй като в момента има само 13, подчерта тя.

Има постоянна приемна в институцията на омбудсмана и има дати, на които с моя заместник се срещаме с граждани в София, а имахме и приемни в други градове през 2025 г., каза Делчева.

Омбудсманът припомни и за проведена кампания, насочена към възрастните хора и приемането на еврото, и кампания за работа с младите хора.

Създадох инициатива „Посланици на омбудсмана“, като поканих младежи да изграждат сами посланията към техните връстници по отношение на това какво е омбудсманът, какви са неговите правомощия и с какво институцията може да им помогне, обясни Велислава Делчева и изрази надежда инициативата да се развие.

Създадохме гореща линия към Комисията за защита на потребителите, посочи още общественият защитник. Тя изтъкна също, че голям системен проблем остава водоснабдяването. Делчева отбеляза и злоупотреби на колекторски фирми. По отношение на ТЕЛК всяка втора жалба е във връзка с дългата процедура, посочи Велислава Делчева. Тя заяви още, че условията в психиатриите са недобри. Заедно с Централната избирателна комисия успяхме да гарантираме право на таен вот на хората със зрителни увреждания, припомни още Велислава Делчева.

Димо Дренчев от „Възраждане“ посочи, че миналата година с обществения защитник са работили заедно във връзка с режима на водата в община Брезник. Нужни са повече правомощия на омбудсмана или законодателни промени, защото тогава гражданите останаха обезверени, че омбудсманът може да им помогне, въпреки доброто желание на институцията, заяви той.

Марин Тихомиров от „Продължаваме промяната“ разказа на Велислава Делчева за дом за деца, лишени от родителски грижи, в село Дрен, община Радомир. Останах втрещен от условията, в които живеят децата, въпреки усилията на директорката нещата да се променят, заяви той. По думите му голяма част от децата са там заради физическо насилие, но с децата не се работи адекватно и няма промяна в поведението им. В селото няма условия подрастващите да бъдат посещавани от специалисти, които да работят с тях, коментира той. Бях помолен от директорката центърът да бъде изнесен в градска среда, за да има по-широк обхват от условия. „Давайте да отидем до там и да направим план за действие как да помогнем“, категорична беше Делчева.

Председателят на комисията Александър Симидчиев посочи, че има обществен съвет към Министерския съвет и че трябва да има формализиран механизъм за координация. Да се знае, че Общественият съвет при нас има преобладаващо законодателен елемент, а този в изпълнителната власт, е свързан с реализирането на тази власт, а вашият има контролната функция, каза той на Велислава Делчева. Ще имаме по-голяма ефективност и няма да си дублираме работата, смята той. Омбудсманът определи идеята като добра и посочи, че така би се създал добър механизъм за проследяемост.

Годишният доклад на институцията беше внесен в Народното събрание през април 2026 г. Цялата информация от него може да намерите тук.