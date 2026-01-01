Съдия Стою Згуров от Софийския градски съд и съдия Васил Петков от Военно-апелативния съд са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Това съобщиха от ВСС.

Стою Згуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховния административен съд, Софийския градски съд, Софийския районен съд, Административен съд – София-град, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Смолян и Административен съд – Смолян. Изложените мотиви се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции. Обърнато е внимание, че той притежава „необходимата експертиза и широк поглед върху предизвикателствата, с които се сблъсква правораздаването в първоинстанционните и въззивните съдилища“, а работата му в Търговското отделение на Софийския градски съд му носи „дълбоко и реалистично разбиране за проблемите на редовия магистрат“, посочиха от ВСС.

Кандидатурата на Васил Петков е предложена от съдии от Апелативен съд – Бургас, Военно-апелативния съд, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Ямбол, Административен съд – Ямбол, Окръжен съд – Сливен, Районен съд – Бургас, Районен съд – Сливен, Районен съд – Ямбол и Районен съд – Елхово, които се мотивират с неговия „утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия“, притежаваните лидерски качества, умения да взема бързи и адекватни решения, както и да работи в екип. Обърнато е внимание на административния му опит, придобит от управлението на съдилища от различни нива, при което е доказал „своята човешка стойност – коректен, с готовност и емпатия към проблемите на всеки, с достатъчен морален потенциал за отстояване на позиции“. Посочено е също, че съдия Петков е успявал да поддържа спокойна работна обстановка във всеки орган на съдебната власт, в който е работил и се отличава с диалогичност в отношенията си с магистрати и съдебни служители, информират от ВСС.