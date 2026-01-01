Причината за пожара в ресторант на къмпинг Каваци край Созопол е самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор. Това е посочил 54-годишният готвач на заведението, предава БНР.

Пожар изпепели ресторант на плаж „Каваците“ в Созопол

Припомняме, че вчера около 12:30 часа избухна пожарът в ресторанта на плаж Веселие на къмпинг Каваци. Огънят е потушен от два противопожарни екипа и шестима огнеборци. По време на пожара избухнали пет газови бутилки, намиращи се в обекта. Около 14.00 ч. пожарът е потушен напълно. От инцидента заведението изгоряло напълно.

Точната стойност на нанесените щети са в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол.