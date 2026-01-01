За украинските деца първият учебен ден отново започна не с тържество в класната стая, а в подземно убежище. Докато Русия засилва въздушните атаки срещу Киев, училища превръщат мазета и укрития в класни стаи, а хиляди семейства посрещат новата учебна година с въпроса не кога ще прозвучи следващата сирена, а колко дълго ще продължи тя.

Във вторник учениците пристигнаха в Украинското глобално училище в Киев и се отправиха директно към мазето.

На фона на почти непрекъснатите руски атаки срещу столицата през последните дни училището е променило начина, по който провежда занятията си. Вместо учениците да прекъсват часовете и да слизат в убежището всеки път, когато прозвучи сирена за въздушна тревога, часовете вече се провеждат в самото укритие.

„Това е значителна промяна“, се казва в писмо на училището до родителите и настойниците по повод началото на учебната година. „Сега, по време на въздушна тревога, няма нужда да бягате нанякъде, да прекъсвате часовете или да чакате с часове, за да възобновите обучението. Децата вече са там, където е безопасно. А училището просто продължава.“

В опит да внесе малко оптимизъм в тежката ситуация училището представя промяната като възможност да „премине на съвсем ново ниво“.

Но зад тази привидно бодра формулировка стои новата реалност за украинските деца — войната вече е част от ежедневието им, включително от първия учебен ден.

Най-тежката въздушна атака

Русия подложи Киев на една от най-продължителните и интензивни въздушни атаки срещу столицата именно в момент, когато украинските семейства се подготвяха за началото на новата учебна година.

Според данни на CNN между полунощ в четвъртък и обяд във вторник в Киев са били обявени 60 въздушни тревоги, продължили общо около 47 часа. По данни на местните власти най-малко 53 души са били убити, а над 100 са ранени в Киев и Киевска област през този период.

Русия обстрелва украински градове още от началото на пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г. Кампанията ѝ от въздушни удари срещу цивилното население обаче се засили, след като Москва започна масово производство на ирански дронове „Шахед“.

Първоначално масираните атаки се извършваха предимно през нощта, когато украинската противовъздушна отбрана по-трудно открива и прихваща целите. През последните месеци Русия все по-често атакува непрекъснато — денем и нощем — включително с ново поколение дронове с реактивни двигатели.

Украйна също засили атаките си с дронове, макар те да са значително по-малко смъртоносни от руските. Във вторник президентът Володимир Зеленски предупреди международните авиокомпании и застрахователните компании, че руското въздушно пространство става все по-опасно заради украинските дронове.

Поколение, което не познава мира

За много украински деца войната вече е обхванала почти целия им съзнателен живот.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, когато светът едва започваше да се възстановява от пандемията от COVID-19. Децата, които във вторник започнаха осми клас, са най-младите украинци, които все още помнят какво означава да ходиш на училище нормално и без прекъсвания.

За онези, които сега са в пети клас или по-малки, училището никога не е било част от живота им в мирно време.

Киевските власти предупредиха родителите да се подготвят за възможността руските атаки да нарушават учебния процес и ги призоваха да научат децата си как да реагират при въздушна тревога.

„При сегашните обстоятелства това е също толкова важна част от подготовката за новата учебна година, колкото опаковането на училищната чанта или подготовката на училищната униформа“, заявиха от градската администрация на Киев.

Президентът Володимир Зеленски посети училище в Киев по повод началото на учебната година.

Облечени в празничните си дрехи — момчетата с ризи, а момичетата с традиционни панделки в косите — децата се срещнаха с президента в укритие, след като поредната въздушна тревога прекъсна програмата.

„В момента има въздушна тревога. За съжаление, руснаците са презрени... Дори сред враговете обикновено има разбиране, че децата са си деца“, каза Зеленски пред репортери.

Все повече празни места в класните стаи

С навлизането на войната в петата учебна година последиците за украинските общности стават все по-видими.

По данни на УНИЦЕФ над 1,8 милиона украински деца живеят в чужбина, а много други са разселени в рамките на страната. Това се усеща и в училищата, където все повече чинове остават празни.

Според Министерството на образованието на Украйна във вторник училищата в страната са посрещнали около 243 398 първокласници — значително по-малко от близо 400 000 деца, започнали училище през 2021 г., преди началото на войната.

Надия Андрианова, чиято деветгодишна дъщеря Айя започна трети клас във вторник, е сред родителите, решили да напуснат Киев.

Тя казва, че ситуацията със сигурността в столицата се е влошила значително през пролетта на 2025 г., но тогава е решила да остане.

„Но цялата минала учебна година беше много трудна, особено през нощта. Обикновено спим в метрото, тъй като това е най-безопасното убежище в нашия град. А тези нощи, прекарани в метрото, просто станаха твърде чести. След такава нощ са ми нужни няколко дни, за да се възстановя и да функционирам нормално“, каза тя пред CNN.

Когато руските балистични ракетни атаки зачестили, Андрианова решила да напусне столицата.

„Всеки жител на Киев знае, че просто нямаш време да намериш прикритие — не можеш да избягаш нанякъде за тези няколко минути. Всичко е въпрос на късмет. Затова реших да потърся друг град, друго място за живеене.“

Във вторник Айя започна учебната година в ново училище в Западна Украйна — решение, на което първоначално категорично се противопоставяла.

„Тя не искаше да ходи, защото имаше прекрасно училище там, в Киев, с отлични учители... Свири на пиано от две години, има приятели там, а най-добрата ѝ приятелка остана в Киев. Така че, разбира се, тя не искаше да тръгва“, разказва Андрианова.

По думите ѝ Айя най-накрая се съгласила да се преместят след една особено тежка нощ в Киев.

„Събудихме се от ужасяващи експлозии и седнахме в коридора на апартамента, защото нямахме време да бягаме нанякъде. Просто слушахме експлозиите на всеки 20 секунди. Тогава решихме да си тръгнем — да останем в Украйна, но да се преместим в по-безопасен град.“