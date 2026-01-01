Баржата, която заседна по река Дунав в района на Батин преди няколко дни, се е освободила от пясъците. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) в Русе.

Кораб заседна в Дунав край Русе

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" баржата беше заседнала извън корабоплавателния път.

От ИАППД информират, че за последното денонощие са отчетени минимални колебания на нивото на река Дунав в българския участък. Край Русе днес то е минус 104 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие се е повишило с два сантиметра.

Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с четири сантиметра. При Силистра днес нивото се е повишило с четири сантиметра, а при постовете Лом и Свищов - със сантиметър. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се повишава

Нивото се е понижило със сантиметър при Ново село. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.