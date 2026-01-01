Мобилните игри могат да оказват физическо натоварване върху младите хора, показва ново изследване, което свързва проблемното игрово поведение със значително по-висока честота на болки във врата, горната част на гърба, лактите и китките, съобщи „Евронюз“.

С превръщането на игрите във все по-обичайна част от дигиталното ежедневие на младите хора няколко допълнителни почивки и вероятно по-малко време, прекарано приведени над телефона, могат да имат значение не само за дигиталното благосъстояние, но и за физическото здраве, посочват изследователите.

Проучването обхваща 364 студенти по медицина от университети в Йордания и разглежда връзката между зависимостта от мобилни игри и проблемите с опорно-двигателния апарат.

Около 9% от студентите, или 34 души, отговарят на критериите за зависимост от мобилни игри. Разликите в съобщаваните болки са особено отчетливи в горната част на тялото, която най-често е натоварена при продължително използване на преносими устройства.

Сред студентите, определени като зависими, 85,3% съобщават за болки във врата, в сравнение с 65% от останалите. Болки в горната част на гърба са посочили 64,7% от зависимите, спрямо 55% от останалите участници.

Още по-голяма е разликата при болките в лактите. Те са отчетени при 41,2% от зависимите студенти, докато сред останалите делът е 12,5%. При болки в китките и ръцете разликата също е отчетлива - 41,2% при зависимите спрямо 34% при останалите.

Проучването показва също, че студентите със зависимост към игрите по-често съобщават, че проблемите с опорно-двигателния апарат пречат на ежедневните им дейности, включително на ученето и хобитата. При някои от тях е по-вероятно да се е наложило да потърсят медицинска помощ заради болки в китките и ръцете, бедрата и коленете.

Продължителното играене на мобилни игри може да създаде и ергономични проблеми. Продължителното държане на телефона включва постоянно стискане на устройството, неподвижно положение на ръцете и врата и повтарящи се движения.

Авторите посочват, че игрите не трябва да се разглеждат единствено като въпрос на продължителността на времето пред екрана или на психическото благосъстояние.

Изследователите призовават за по-голяма информираност относно дигиталното здраве, обучение по ергономия, правилна стойка и промени в навиците на студентите. Университетите могат да включат препоръки за почивки, правилно позициониране на устройствата и здравословни навици при игра в своите програми за студентско здраве, особено за групите, които прекарват продължително време в учене или работа пред екрани.