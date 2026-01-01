64-годишен мъж е починал в болница в Стара Загора. Сигналът за смъртта е подаден вечерта на 2 септември във Второ районно управление в града.

По първоначални данни мъжът е бил пациент в лечебното заведение. Около 20:50 часа той е починал, докато се е намирал на пейка в коридора на болницата.

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На място е извършен оглед.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Разследването трябва да изясни обстоятелствата около смъртта.